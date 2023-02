Saiba os planos de Meghan Markle e Príncipe Harry para o Valentine’s Day

Príncipe Harry e Meghan estão juntos desde 2018 e vão comemorar a data em sua casa em Los Angeles

Nesta quarta-feira, 14, celebra-se nos Estados Unidos e em algumas outras partes do mundo o "Valentine 's Day”, o dia dos namorados. Os seguidores do casal real Meghan Markle (41) e Príncipe Harry (38) ficaram curiosos para saber como os duques de Sussex vão comemorar esse dia.

Uma fonte próxima à ex-atriz afirmou que Meghan sempre foi fã da data e costuma fazer um jantar temático em sua casa e teria encomendado seu bolo em sua confeitaria favorita de Los Angeles.

E para o duque, Meghan deve encomendar também algumas de suas guloseimas favoritas: hambúrgueres da rede de fast food In-N-Out, que Harry adora.

A fonte afirma ainda que não será nenhuma surpresa se Markle realizar alguma atividade beneficente neste feriado.

O casal completa 5 anos de casados em maio e tem dois filhos, Archie (3) e Lilibeth (1). Em seu novo livro, Spare, o príncipe Harry relembra quando teve que obter a bênção da rainha Elizabeth II (1926-2022) antes que ele pudesse pedir Meghan em casamento.

"Não fazia sentido. Um homem adulto pedindo permissão à avó para se casar? Não conseguia me lembrar de Willy perguntando antes de pedir Kate em casamento. Ou meu primo Peter perguntando antes de propor casamento a sua esposa, Autumn. Mas, pensando bem, disso eu me lembro de Pa pedindo permissão quando ele queria se casar com Camilla", escreveu Harry

"Eu tossi. 'Vovó, você sabe que eu amo muito Meg, e eu decidi que gostaria de pedi-la em casamento, e me disseram que eu tenho que pedir sua permissão antes de poder propor. "

"Você tem que o que?" ,O príncipe Harry citou sua avó dizendo.

"Fiquei completamente imóvel, tão imóvel quanto os pássaros em minhas mãos. Olhei para o rosto dela, mas era ilegível. Por fim, ela respondeu: 'Bem, então suponho que devo dizer que sim.' ", lembrou Harry.

Confuso com sua resposta enigmática, Harry disse que sua mente estava cheia de preocupação antes de aceitar a bênção.