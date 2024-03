Saiba como Harry e Meghan Markle lidaram com as acusações de 'Photoshop'

Após polêmica da imagem editada de Kate Middleton com os filhos, entenda como o príncipe Harry e Meghan Markle desmentiram acusação semelhante em 2019

Após Kate Middleton admitir que editou a foto do Dia das Mães compartilhada no último domingo, 10, a família real britânica tem sofrido uma "pressão crescente" para exibir publicamente o registro, editado pela princesa de Gales. A informação foi divulgada pelo Daily Mail.

Na internet, diversas teorias conspiratórias foram criadas após a divulgação da imagem de Kate e seus filhos - príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. Tudo isso somado, ainda, ao 'sumiço' da princesa após uma cirurgia abdominal realizada no início deste ano.

Aqueles que acompanham a realeza britânica logo recordaram que foi exatamente assim que o duque e a duquesa de Sussex lidaram com uma polêmica semelhante, quando foram acusados de alterar seu cartão de Natal de 2019 com o príncipe Archie.

No clique, é mostrado Harry e Meghan Markle sorrindo enquanto se sentam no chão ao lado de sua árvore de Natal, enquanto Archie, que tinha pouco mais de seis meses na época, estava próximo à câmera com uma expressão curiosa.

Após perceberem que o rosto de Meghan estava mais em foco do que o de Harry, mesmo com os dois no fundo da foto, as redes sociais ficaram cheias de teorias de que o clique havia sido editado para aproximar a duquesa do foco.

"Olha o rosto da Meghan, é Photoshop. Seu rosto é claro e todo o resto está borrado. O de Archie também é fotografado", afirmou uma internauta. "Esta é possivelmente a pior foto do Photoshopped que eu já vi. E novamente com o preto e branco", disse outro em publicação no X, antigo Twitter.

O cartão não foi lançado em nenhum canal oficial da realeza, mas apareceu pela primeira vez em uma conta do X, antigo Twitter, chamada "The Queen's Commonwealth Trust". Confira:

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

No entanto, apesar das especulações de que o clique tinha sido alterado, a amiga de Meghan, Janina Gavankar, que afirma ter tirado a foto, compartilhou o registro original em sua conta no Instagram.

"Tão orgulhosa de ter tirado a foto de Natal para uma das minhas melhores amigas e sua família", legendou ela, que esclareceu que era uma foto original.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janina Gavankar (@janina)

Assim, após Kate confirmar que havia editado a imagem do Dia das Mães, divulgada nos canais oficiais do príncipe e da princesa de Gales, muitos sugeriram que ela poderia encerrar as especulações sobre o que havia acontecido fazendo a mesma coisa e compartilhando a foto original.

Apesar dos apelos para que a imagem fosse publicada, o Palácio de Kensington insistiu que não reeditaria a fotografia inédita de Kate e seus filhos.

O sumiço de Kate Middleton

O sumiço de Kate Middleton dos eventos públicos no Reino Unido deixou os fãs preocupados com o quadro de saúde dela. A princesa de Gales passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano e está se recuperando em casa. Porém, os rumores sobre o quadro de saúde tomaram conta da internet e o Palácio de Kensington resolveu colocar um ponto final nos boatos. Confira!