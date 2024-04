Roupas da princesa Diana serão leiloadas em evento beneficente

Roupas emblemáticas do guarda-roupa da princesa Diana serão leiloadas em evento beneficente; saiba como você pode comprá-las!

Em breve, qualquer um poderá ter um item do guarda-roupa da princesa Diana em seu armário! A partir de junho, algumas roupas icônicas da antiga Princesa de Gales estarão disponíveis em um leilão em homenagem à sua moda. Entre as peças estarão um chapéu desenhado por Philip Somerville e seu terninho Catherine Walker.

O evento será realizado pela Julien's Auctions, que exibirá os itens em leilão em uma exposição feita em sua sede em Los Angeles e realizará a venda no Museu de Ícones de Estilo, na Irlanda, no dia 27 de junho. Entre as peças estarão vestidos de esporte fino e gala, além de sapatos, saias e acessórios usados por Lady Di. Os lances, no entanto, serão feitos através do site da companhia.

O leilão pretende beneficiar e levantar fundos para a Muscular Dystrophy UK. Sendo uma das principais insituições de caridade do Reino Unido, ela ajuda mais de 100 mil pessoas que vivem com uma das mais de 60 condições de perda e enfraquecimento muscular.

Algumas peças selecionadas fazem parte de algumas das roupas mais emblemáticas da falecida ex-esposa de rei Charles III. Entre elas incluem um vestido Murray Arbeid usado duas vezes em 1986, um par de sapatos de cetim verde brilhante assinado por Kurt Geiger, avaliado entre US$ 2 mil a US$ 4 mil. Além disso, haverá um vestido de gala de renda do Victor Edelstein, que foi usado por Diana em 1987 e é avaliado entre US$ 200 mil a US$ 400 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julien's Auctions (@juliens_auctions)

Foto rara da infância da princesa Diana é revelada pelo irmão dela

Na última semana, uma foto rara de princesa Diana causou comoção entre seus admiradores. Isso porque seu irmão, Charles Spencer, resgatou uma foto de quando a antiga Princesa de Gales ainda era criança.

Na foto, Charles e Diana apareceram pequenos com os uniformes escolares e posando na frente da casa deles. A foto foi feita no ano de 1968.

“Meu primeiro dia de aula, em setembro de 1968. Meu pai tirou esta fotografia minha e de minha irmã, Diana, pouco antes de nos levar para Silfield, uma escola primária realmente adorável em King’s Lynn, Norfolk. A diretora era a senhorita Jean Lowe, uma senhora calorosa e atenciosa, que amava seus meninos e meninas. Fiquei lá até 1972, quando fui para o lugar que chamo, em minhas memórias, de Escola Muito Particular”, disse ele na legenda do post.

Clique aqui e confira a foto!