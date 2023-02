Rosto do rei Charles III não será impresso nas notas de dinheiro da Austrália

Austrália decidiu homenagear povos nativos em novo dinheiro a ser impresso ao invés do rei Charles III

Com a morte da rainha Elizabeth II (1926-2022), tanto o Reino Unido quanto a Austrália tiveram que planejar mudanças em seu dinheiro, que traz o rosto da monarca em notas e moedas.

No entanto, o país da Oceania anunciou nesta quinta-feira, 02, que não irá inserir o rei Charles III (74) em suas novas notas de cinco dólares.

"O Banco Central decidiu atualizar com um novo design que homenageia a cultura e a história dos primeiros australianos", afirmou a autoridade financeira em comunicado à imprensa.

"Este novo design substituirá o retrato de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. O outro lado da nota de $ 5 continuará apresentando o Parlamento Australiano".

O banco acrescentou que a decisão foi tomada após uma consulta com o governo australiano, e disse que as novas notas serão desenvolvidas em parceria com povos originários da Austrália.

"A nova cédula levará anos para ser projetada e impressa. Enquanto isso, a atual nota de cinco dólares continuará a ser emitida e poderá ser utilizada", finalizou a instituição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Cartas inéditas de princesa Diana escritas durante seu divorcio são leiloadas para caridade

Os amigos mais próximos da princesa Diana (1961-1997) estão vendendo cartas que ela escreveu para eles durante o divórcio do então príncipe Charles.

Os Lay's Auctioneers anunciaram que 32 cartas escritas pela princesa de Gales, foram enviadas a Susie e Tarik Kassem durante momentos marcantes da vida dela.

Lady Di conheceu a dupla em agosto de 1995, durante suas visitas regulares ao Royal Brompton Hospital.

A princesa expressou sua gratidão pelos amigos a apoiarem e darem suporte emocional nos momentos difíceis.

Em um dos documentos, que serão leiloados, a mãe de William (41) e Harry (38), morta em um acidente automobilístico em 1997, aos 36 anos, expõe sua angústia, dor e desespero por seu divórcio.

A casa de leilões inglesa descreveu as "cartas e cartões altamente pessoais" como "surpreendentes" e "confidenciais".