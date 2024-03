Rei Charles surge em novas fotos após boatos de morte

Palácio de Buckingham coloca ponto final nos boatos de morte do Rei Charles III ao mostrar fotos inéditas dele

A vida da família real britânica não está nada fácil nos últimos tempos. Desde janeiro, os boatos sobre os integrantes da realeza circulam pelas redes sociais, principalmente sobre a saúde do Rei Charles III e de Kate Middleton. Tanto que até boatos de que ele teria morrido surgiram na web. Para desmentir, o Palácio de Buckingham mostrou fotos dele feitas nesta terça-feira, 19.

Nas novas fotos, o rei apareceu sorridente ao receber militares veteranos em um encontro informal no palácio. “Nesta manhã, o rei encontrou-se com veteranos da Guerra da Coreia no Palácio de Buckingham para relembrar os 70 anos da assinatura do armistício que pôs fim ao conflito. 60 mil militares de toda a Grã-Bretanha e da Commonwealth entraram em ação, com 1.100 que perderam a vida. Ainda hoje, a princesa real e a duquesa de Edimburgo vão participar de uma recepção no palácio em nome de Sua Majestade para marcar o aniversário da Guerra Esquecida”, informaram.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Os boatos de que o rei Charles teria morrido

Na segunda-feira, 18, circulou um comunicado falso sobre a suposta morte do Rei Charles III, que foi diagnosticado com câncer em fevereiro. Com isso, o Palácio de Buckingham se pronunciou para negar as especulações.

Os rumores se iniciaram na imprensa russa, quando um site de notícias e suas redes sociais reportaram a morte de Charles aos 75 anos. Com isso, eles publicaram um falso comunicado, que contava até mesmo com o selo oficial do Palácio, que informava o falecimento do monarca no último domingo, 17.

A história tomou força quando, nas redes sociais, várias pessoas disseram ter visto a bandeira do Reino Unido a meio mastro nos edifícios governamentais, indicando uma possível morte na realeza. No entanto, não havia confirmações sobre o falecimento no site oficial da família real e na imprensa britânica.

Com o crescimento dos rumores, o Palácio de Buckingham e a embaixada britânica em Moscou e Kiev vieram a público negar a morte de Charles. "Gostaríamos de informar que as notícias sobre a morte do rei Carlos III são falsas", dizia o comunicado.