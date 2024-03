Palácio de Buckingham desmente rumores de morte do Rei Charles III

Após diversas especulações sobre a saúde de Rei Charles III, o Palácio de Buckingham desmente rumores sobre a morte do monarca; veja!

Nesta segunda-feira, 18, novos rumores sobre a saúde de Rei Charles III começaram a surgir na internet. Isso porque foi circulado um comunicado falso sobre a morte do monarca, que foi diagnosticado com câncer em fevereiro. Com isso, o Palácio de Buckingham se pronunciou para negar as especulações.

Os rumores se iniciaram na imprensa russa, quando um site de notícias e suas redes sociais reportaram a morte de Charles aos 75 anos. Com isso, eles publicaram um falso comunicado, que contava até mesmo com o selo oficial do Palácio, que informava o falecimento do monarca no último domingo, 17.

A história tomou força quando, nas redes sociais, várias pessoas disseram ter visto a bandeira do Reino Unido a meio mastro nos edifícios governamentais, indicando uma possível morte na realeza. No entanto, não havia confirmações sobre o falecimento no site oficial da família real e na imprensa britânica.

Com o crescimento dos rumores, o Palácio de Buckingham e a embaixada britânica em Moscou e Kiev vieram a público negar a morte de Charles. "Gostaríamos de informar que as notícias sobre a morte do rei Carlos III são falsas", dizia o comunicado.

Vale lembrar que a família real britânica está passando por uma crise no momento. Isso porque Kate Middleton, princesa de Gales e esposa do sucessor do trono, príncipe William, está desaparecida desde o Natal de 2023. Em fevereiro, junto ao rei Charles, ela chegou a passar por uma cirurgia abdominal, mas não deu mais detalhes sobre seu estado de saúde.

Irmão de princesa Diana comenta sumiço de Kate Middleton

As especulações sobre o sumiço de Kate Middleton continuam. Em entrevista à BBC, Charles Spencer, irmão da princesa Diana, se manifestou sobre as teorias que o público tem criado e recusou a conspiração a respeito do estado de saúde da princesa de Gales.

No trecho da conversa divulgado pelo New York Post, Charles negou sua crença nas conspirações em torno de Kate, e afirmou que se importa com a verdade. “Me preocupo com o que aconteceu, com a verdade”, disse ele.

Spencer também comparou o sumiço de Kate Middleton com a morte de sua irmã, em 1997. Ele relembrou como Lady Di sofreu com especulações da imprensa e a perseguição dos paparazzi. “Acho que era mais perigoso antigamente […] As circunstâncias foram tão chocantes que fizeram a indústria que apoia os paparazzi realmente considerar com mais cuidado o que não poderia [fazer]”, opinou.