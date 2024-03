Irmão de princesa Diana comenta sumiço de Kate Middleton: "Me preocupo"

Em entrevista recente, Charles Spencer, irmão da princesa Diana, se manifestou sobre o sumiço de Kate Middleton e comparou com o caso de sua irmã

As especulações sobre o sumiço de Kate Middleton continuam. Em entrevista à BBC, Charles Spencer, irmão da princesa Diana, se manifestou sobre as teorias que o público tem criado e recusou a conspiração a respeito do estade de saúde da princesa de Gales.

No trecho da conversa divulgado pelo New York Post, Charles negou sua crença nas conspirações em torno de Kate, e afirmou que se importa com a verdade. “Me preocupo com o que aconteceu, com a verdade”, disse ele.

Spencer também comparou o sumiço de Kate Middleton com a morte de sua irmã, em 1997. Ele relembrou como Lady Di sofreu com especulações da imprensa e a perseguição dos paparazzi. “Acho que era mais perigoso antigamente […] As circunstâncias foram tão chocantes que fizeram a indústria que apoia os paparazzi realmente considerar com mais cuidado o que não poderia [fazer]”, opinou.

Kate Middleton pode falar de sua saúde em breve

A princesa de Gales Kate Middleton está longe das aparições em público desde dezembro de 2023 e seu sumiço causa preocupação nos fãs da realeza britânica. Ela fez uma cirurgia em janeiro de 2024 no abdômen e não foi mais vista em eventos da família real. Com isso, o retorno dela aos holofotes é muito aguardado. Tanto que a imprensa internacional levantou a suspeita de que ela pode falar sobre sua saúde ao retornar aos eventos após a Páscoa.

De acordo com o jornal Sunday Times, fontes próximas à família real informaram que Kate e o marido, o príncipe William, têm o plano de falar sobre a cirurgia que ela passou e sua recuperação em breve. Porém, tudo deverá acontecer da forma que eles planejam.

“Posso ver um mundo em que a princesa poderia discutir sua recuperação em compromissos”, disse uma fonte. E outro afirmou: “Eles vão querer ser claros e mais abertos, mas farão isso quando se sentirem prontos. Eu esperaria que essa fosse a decisão dela. Eles não vão ter pressa”.

A versão oficial do Palácio de Kensington é de que Kate Middleton voltará à vida pública depois da Páscoa e que só vão fornecer informações sobre a saúde dela caso aconteça algo importante.