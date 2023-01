Rei Charles quer reunião com Harry e William antes de coroação para selar a paz

Especialistas dizem que Rei Charles III está preocupado com as declarações do príncipe Harry ofuscarem a sua coroação

De acordo com o jornal “Sunday Times”, espera-se que as negociações de paz entre o príncipe Harry (38) e sua família ocorram antes da coroação do rei Charles III (74). Depois do lançamento do livro de Harry, Spare, o príncipe contou detalhes da sua vida e o que levou ele a deixar a família real junto de sua esposa, Meghan Markle (41), em 2020.

Alguns especialistas reais consultados pela publicação insistem que ainda podem se reconciliar antes de 6 de maio, em uma tentativa de evitar que a ocasião se transforme em “um circo”.

O interesse de Charles e dos conselheiros reais é que a coroação não seja ofuscada pelos problemas de família, e por isso querem Harry e Meghan no salão real com ele nesse momento importante. “Temos que ir em frente e terminar [as conversas] até abril… Eles têm que convidá-los antes da coroação, ou se tornará um circo e uma distração”, assegura uma fonte, próxima à família.

O príncipe Harry em entrevistas para a imprensa britânica para falar sobre o lançamento do seu livro e tambem falou sobre seu relacioamento com a familia em entrevista para Tom Bradby, da ITV, ele contou sobre o afastamento da família real Ele lamentou ter perdido o contato próximo com o pai, o Rei Charles III , e o irmão, o príncipe William (40). “Eu gostaria de ter meu pai de volta. Eu gostaria de ter meu irmão de volta”

“Ambos os lados precisam levantar a mão e admitir que ‘não fizemos tudo certo’ e ‘nós erramos muito’, e temos que dizer: ‘Entendemos a dor pela qual você passou’. O Rei pode fazê-lo…”, apontou o informante real.

O jornal inglês disse ainda que, embora William esteja “ardendo por dentro” pelos comentários de Harry em seu livro, ele entende que a reconciliação deve acontecer para o bem da monarquia, a qual William é muito leal, mas seu irmão mais novo também deve mostrar alguma responsabilidade.

Especialistas acreditam que Harry e Meghan serão ‘convidados’ a “calar a boca e seguir em frente” com suas vidas se quiserem reconstruir seus relacionamentos familiares.