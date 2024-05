Rei Charles III recebe primeiro retrato oficial desde a coroação

Assinado pelo artista Jonathan Yeo, o primeiro retrato oficial do rei Charles III desde a coroação foi divulgado nesta terça-feira, 14; confira

Nesta terça-feira, 14, o Rei Charles III recebeu o primeiro retrato oficial de si mesmo desde a coroação, em maio de 2023. O retrato é do artista Jonathan Yeo, e retrata o monarca britânico em um fundo de tons vermelhos, vestindo o uniforme da unidade militar da Guarda Galesa, com uma borboleta acima de seu ombro.

No instagram oficial da Família Real, foi compartilhado um pouco da perspectiva do artista. “Tal como a borboleta que pintei pairando sobre seu ombro, esse retrato evoluiu à medida que o papel do sujeito em nossa vida pública se transformou”, disse Yeo, que também pintou o falecido pai de Charles, o príncipe Philip.

“Tentar capturar isso para Sua Majestade, o Rei, que ocupa um papel tão único, foi ao mesmo tempo um tremendo desafio profissional, e um desafio que eu gostei completamente e estou imensamente grato.”, completou.

O retrato revelado no Palácio de Buckingham foi encomendado em 2020 para celebrar os 50 anos do então Príncipe de Gales como membro do órgão de doações, The Drapers’ Company, em 2022, comunicou o palácio. Também foi dito que a obra deve ser exibida no Drapers’ Hall na cidade de Londres a partir do final de agosto.

Rei Charles III revela que perdeu o paladar durante luta contra o câncer

O rei Charles III surpreendeu ao contar um efeito colateral do seu tratamento contra o câncer. Ele descobriu um tumor durante uma cirurgia em janeiro de 2024 e está em tratamento com quimioterapia. Agora, ele contou que perdeu o paladar.

De acordo com o site TMZ, o rei revelou que perdeu o sentido do paladar ao participar de um evento do exército na última segunda-feira, 13, na Inglaterra . Porém, ele não deu mais detalhes sobre o quadro de saúde.

Além disso, vale lembrar que o tipo do tumor que atingiu o rei segue em sigilo. A equipe da realeza apenas informou que ele foi diagnosticado com câncer, mas não revelou mais informações sobre o tipo do tumor e o tratamento.

Charles ficou alguns meses sem participar de eventos públicos, mas retomou sua agenda de presenças oficiais há poucas semanas. A retomada dele em aparições públicas coincidiu com o momento em que a imprensa internacional noticiou que as informações sobre o funeral dele estavam sendo atualizadas nos bastidores da realeza britânica.