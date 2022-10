Rei Charles III recebe pergunta indiscreta de criança durante visita real: “Quantos anos você tem?”

O Rei Charles III foi questionado por uma criança sobre sua idade durante um passeio real ao lado de sua esposa, a Rainha Consorte Camilla Parker

Nesta quarta-feira, 19, o Rei Charles III recebeu uma pergunta indiscreta de uma criança durante um passeio real ao lado de sua esposa, a Rainha Consorte Camilla Parker (75).

“Quantos anos você tem, Rei Charles?”, perguntou um estudante. A fim de evitar constrangimentos, o filho da Rainha Elizabeth II (1926-2022) se esquivou da questão e disse: “Você pode dar um palpite, você pode dar um palpite”.

O monarca de 73 anos, que fará aniversário no mês que vem, foi com a Rainha Consorte visitar um projeto, intitulado Projeto Zero, de Londres que incentiva a inclusão social por parte dos mais jovens.

“A organização acolhe os jovens locais que são considerados de origens desfavorecidas. Eles são oferecidos uma enorme variedade de atividades, desde formação em codificação e produção musical, até atividades criativas e boxe”, explicou o perfil oficial da Família Real sobre o Projeto Zero na legenda de um vídeo da visita de Charles e Camilla.

