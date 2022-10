Daniel Craig é condecorado pela Princesa Anne no Castelo de Windsor

O ator Daniel Craig recebeu a mesma condecoração que seu personagem James Bond pelas mãos da Princesa Anne no Castelo de Windsor

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 16h50

Nesta terça-feira, 18, Daniel Craig (54) recebeu uma honraria pela Família Real britânica no Castelo de Windsor, em Londres.

O ator foi condecorado com a Ordem de São Miguel e São Jorge, a mesma recebida por seu personagem James Bond, o agente 007.

A estrela dos filmes de espionagem recebeu a honraria pelas mãos da Princesa Anne (72), a única filha da Rainha Elizabeth II (1926 - 2022).

Em seu perfil oficial do Instagram, a Família Real comentou: “A Princesa Real presenteia Daniel Craig com a Ordem de São Miguel e São Jorge - a mesma honraria de seu personagem James Bond- em reconhecimento da sua contribuição no cinema e no teatro".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Luto!

A revista norte-americana Variety divulgou trechos de uma entrevista com Meghan Markle (41), a Duquesa de Sussex, sobre a morte da Rainha Elizabeth II em setembro deste ano.

“O que é tão bonito é olhar para o legado que ela conseguiu deixar em tantas frentes. Certamente, em termos de liderança feminina, ela é o exemplo mais brilhante de como isso funciona. Sinto uma profunda gratidão por poder ter passado um tempo com ela e conhecê-la”, disse a esposa do Príncipe Harry (38).