Meghan Markle se pronuncia sobre o luto pela morte da Rainha Elizabeth II

Meghan Markle faz elogios para a Rainha Elizabeth II em nova entrevista: 'Exemplo mais brilhante'

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 10h28

A duquesa Meghan Markle deu uma nova entrevista nesta semana e surpreendeu ao falar sobre o luto pela morte da Rainha Elizabeth II em setembro. A revista Variety norte-americana divulgou a capa com Meghan e revelou trechos da entrevista com a esposa do príncipe Harry, que trouxe elogios que ela fez para a avó do marido.

Na entrevista, Meghan foi questionada sobre o período de luto e respondeu agradecendo pelo carinho que todos deram para a família real neste momento delicado e agradeceu por estar ao lado do seu marido. Então, ela emendou falando sobre a admiração que tem pela monarca falecida.

“O que é tão bonito é olhar para o legado que ela conseguiu deixar em tantas frentes. Certamente, em termos de liderança feminina, ela é o exemplo mais brilhante de como isso funciona. Sinto uma profunda gratidão por poder ter passado um tempo com ela e conhecê-la”, declarou.

Assim, ela completou sobre os dias de despedida. “Tem sido um momento complicado, mas meu marido, sempre otimista, diz: 'Agora ela está junto do marido'”, afirmou, citando o príncipe Philip, que faleceu em abril de 2021.

Por fim, Meghan Markle falou sobre a atual fase em sua vida e do seu marido. “Em grandes momentos da vida, você tem muita perspectiva. Isso faz você se perguntar no que deseja concentrar sua energia. Agora, nos sentimos energizados e entusiasmados com todas as coisas que estamos construindo. Também estamos focados em nossa fundação. Muito do trabalho que fazemos inclui o espaço filantrópico”, disse ela.

Meghan Markle queria ser a Beyoncé da realeza

Recentemente, um novo livro revelou um rumor sobre os bastidores da família real. O jornalista Valentine Low escreveu o livro 'Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown' e declarou que Meghan Markle queria ser conhecida como a Beyoncé da realeza. Porém, ela não teria sido muito bem aceita pela população local.

“Acho que Meghan pensou que seria a Beyoncé do Reino Unido. Fazer parte da família real lhe daria essa glória. Mas o que ela descobriu foi que havia tantas regras ridículas que ela não conseguiria nem fazer as coisas que estava acostumada como pesso física”, declarou ele.