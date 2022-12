Rei Charles III lidera a família na primeira aparição de Natal após a morte da Rainha Elizabeth II

Rei Charles III e sua família fazem a tradicional caminhada até a igreja para a comemoração do Natal

O Rei Charles III e sua família fizerama tradicional caminhada de Natal até a igreja em Sandrigham para acompanharem a celebração de Natal neste domingo, 25. O evento anual não acontecia desde 2019 por causa da pandemia de Covid-19. E este é o primeiro Natal da família real britânica sem a Rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos em setembro deste ano.

Durante o evento natalino, o Rei contou com a companhia de sua esposa, a rainha consorte Camilla, e outros membros da família, como príncipe William e Kate Middleton com os três filhos. Porém, o filho caçula do rei, príncipe Harry, não estava no evento familiar. Os rumores dizem que o Rei não convidou o filho caçula após o lançamento do documentário Harry & Meghan, da Netflix.

Como este o primeiro Natal da realeza britânica sem a Rainha Elizabeth II, fontes internacionais já afirmaram que as celebrações devem ser marcadas pelas memórias com a matriarca, mas também devem celebrar o novo reinado. “Será difícil, já que a rainha era tudo o que eles conheciam, como a maior parte da Grã-Bretanha. O primeiro ano é o mais difícil”, disse um ex-funcionário do palácio à revista People.

Também neste domingo, o Rei Charles III será visto em rede nacional de televisão no Reino Unido em seu primeiro discurso de Natal como o Rei. O discurso é uma tradição de seu avô, Rei George VI, e também de sua mãe, Rainha Elizabeth II, e será mantido pelo novo rei.

Príncipe William e Kate Middleton com os filhos na missa de Natal - Foto: Getty Images

Dinheiro da Inglaterra ganha o rosto do Rei Charles III

O Rei Charles III está prestes a ver a seu rosto estampado nas cédulas de libras da Inglaterra. Nesta semana, o Banco da Inglaterra divulgou a arte das novas notas de dinheiro que foram reformuladas para ter a estampa do rosto do novo monarca .

O Rei Charles III assumiu o trono do Reino Unido logo após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, em setembro deste ano. Assim, o dinheiro do local – que tinha o rosto da rainha estampado nas cédulas – precisa passar por uma mudança para ter o rosto do novo rei. A mudança pode levar alguns anos para ser completada, já que o dinheiro com o rosto da rainha ainda ficará válido por um longo período. Porém, as mudanças devem começar a acontecer em meados de 2024.

Desse modo, o banco central já fez a arte de como vão ficar as novas notas. “Este é um momento significativo, pois o rei é apenas o segundo monarca a aparecer em nossas notas. As pessoas poderão usar essas novas notasquando começarem a entrar em circulação”, informou o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey. Vale lembrar que o rosto da rainha Elizabeth II foi colocado nas notas de dinheiro em 1960.