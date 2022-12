Rei Charles III: novas notas de dinheiro da Inglaterra ganham o rosto do rei

Banco da Inglaterra divulga as notas de libras com o rosto do Rei Charles III – anteriormente, o dinheiro tinha o rosto da Rainha Elizabeth II

O Rei Charles III está prestes a ver a seu rosto estampado nas cédulas de libras da Inglaterra. Nesta semana, o Banco da Inglaterra divulgou a arte das novas notas de dinheiro que foram reformuladas para ter a estampa do rosto do novo monarca .

O Rei Charles III assumiu o trono do Reino Unido logo após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, em setembro deste ano. Assim, o dinheiro do local – que tinha o rosto da rainha estampado nas cédulas – precisa passar por uma mudança para ter o rosto do novo rei. A mudança pode levar alguns anos para ser completada, já que o dinheiro com o rosto da rainha ainda ficará válido por um longo período. Porém, as mudanças devem começar a acontecer em meados de 2024.

Desse modo, o banco central já fez a arte de como vão ficar as novas notas. “Este é um momento significativo, pois o rei é apenas o segundo monarca a aparecer em nossas notas. As pessoas poderão usar essas novas notasquando começarem a entrar em circulação”, informou o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey. Vale lembrar que o rosto da rainha Elizabeth II foi colocado nas notas de dinheiro em 1960.

Saiba quando será a coroação do Rei Charles III

O Rei Charles III será coroado em uma cerimônia no dia 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra. O local segue a tradição de outros reinados, já que os reis britânicos foram coroados na Abadia pelos últimos 900 anos. Inclusive, o Palácio Real anunciou que a esposa do Rei, a rainha consorte Camilla, também será coroada na cerimônia.

Vale lembrar que a coroação é uma celebração do novo reinado, já que o Rei Charles III já é o monarca desde o momento da morte de sua mãe. “Charles se tornou o Rei Charles no momento em que sua mãe morreu, mas a coroação tem a ver com o trabalho e ser o monarca aos olhos de todas as pessoas”, informou o historiador Robert Lacey à revista People. A previsão é que a cerimônia tenha 2000 pessoas convidadas e dure cerca de uma hora.