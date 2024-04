Rei Charles III foi ‘enganado' nos bastidores do palácio, diz jornal

Jornal britânico levanta rumores de que um funcionário do palácio teria ‘enganado' o Rei Charles III para ele assinar um documento. Entenda a história

O rei Charles III teria sido vítima de um tipo de golpe nos bastidores do palácio real. De acordo com o jornal Daily Mail, da Inglaterra, o monarca teria sido ‘enganado’ por um funcionário de confiança, chamado David White, para assinar um documento.

A publicação informou que um membro do alto escalão da realeza solicitou que o rei assinasse um documento para privilegiar um processo seletivo. Ele queria a ‘benção' do rei para indicar um amigo para um cargo no palácio. Porém, a forma como ele fez isso não foi bem vista na família real.

O funcionário teria solicitado a assinatura do rei quando ele estava fragilizado pelo tratamento contra o câncer. Na época em que o episódio aconteceu, todos os funcionários sabiam que não deveria importunar o rei, porque ele estava fazendo apenas o essencial de sua função para não ficar sobrecarregado durante os cuidados com sua saúde.

Quando a assinatura foi descoberta, os outros funcionários de confiança do rei tiveram uma discussão com o homem. “Houve uma grande briga nos bastidores. Algumas pessoas acreditam que ele tentou deliberadamente chegar ao rei pelas costas para que ele pudesse colocar seu candidato preferido no cargo”, disse a fonte do Daily Mail.

O informante ainda completou: “Quando o rei está em Londres, ele está aqui para receber tratamento e, portanto, esse pode ser um momento desafiador para ele. Os assessores mais próximos de Charles o conheciam bem o suficiente para saber que naquela época ele deveria ter ficado em paz”.

Por enquanto, o Palácio de Buckingham não se pronunciou sobre os rumores.

Dentes do Rei Charles III roubam a cena em nova aparição:

O Rei Charles III fez uma rara aparição em público no último domingo, 31, depois de anunciar que está em tratamento contra o câncer. Ele e a esposa, a Rainha Camilla, participaram da missa de Páscoa no Castelo de Windsor, na Inglaterra, e cumprimentaram a população que estava ao redor da capela. Porém, um detalhe roubou a cena: o sorriso com dentes tortos dele; veja os registros de perto.