Rei Charles III fez brinde para o neto Archie após a coroação

Rei Charles III tomou uma atitude carinhosa para homenagear o neto Archie, que fez aniversário no mesmo dia de sua coroação

O Rei Charles III viveu um dia emocionante no sábado, 6, ao celebrar a sua coroação ao lado da esposa, a rainha Camilla, na Abadia de Westminster. Porém, ele não esqueceu que também era o dia do aniversário de 4 anos do neto Archie, que é filho do príncipe Harry e Meghan Markle. O menino vive nos Estados Unidos com os pais e está distante do avô, mas o Rei fez questão de homenageá-lo de forma intimista.

Segundo fontes do site Daily Mail, o Rei Charles III falou sobre o aniversário do neto no almoço para os familiares após a cerimônia da coroação. Em um momento intimista no Palácio de Buckingham, o monarca puxou um brinde para Archie para lembrar o seu aniversário.

Charles fez um brinde para os três netos que foram à coroação – príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis – e também aos netos que não estiveram presentes – príncipe Archie e princesa Lilibet. Então, ele desejou um feliz aniversário para Archie e disse: 'esteja onde estiver'. A fonte disse que o momento foi carinhoso.

Além disso, a fonte comentou que Charles III ficou triste ao ver que o filho caçula, príncipe Harry, não aceitou o convite para se juntar à família após a coroação. Ele esteve na Abadia de Westminster durante a cerimônia, mas decidiu ir embora logo depois. Ele foi direto para o aeroporto e voltou para os Estados Unidos para se juntar à esposa, Meghan Markle, e seus filhos, Archie e Lilibet, que não foram ao evento da realeza.

A recepção para a família no Palácio de Buckingham aconteceu durante a sessão de fotos oficiais, feitas pelo fotógrafo Hugo Burnand. A família se reuniu para fazer fotos com o rei e a rainha e também para interagir e celebrar o momento histórico. Eles foram recebimos com espumante e canapés.

A festa continuou no Castelo de Windsor com um evento privado, já que o Palácio de Buckingham está em reforma interna depois da morte da rainha Elizabeth II.

