Rei Charles III era fã das músicas da cantora Rita Lee. Saiba mais!

Jornal de 1988 revelou que o Rei Charles III ficou encantado por uma das músicas da cantora Rita Lee, que faleceu nesta semana

O Rei Charles III (74) foi coroado no último final de semana. Agora, com a notícia da morte da cantora Rita Lee (1947-2023), os internautas relembraram um fato curioso que une os dois. O Rei era fã da cantora brasileira.

De acordo com uma nota do jornal Daily Mirror, publicada em 1988, Charles, quando ainda era príncipe, ficou encantado pelas músicas de Rita Lee ao visitar a empresária Régine. Em sua biografia, Régine contou que Charles foi visitar uma de suas casas noturnas e perguntou se ela tinha um disco da Rita Lee.

Ela contou que o príncipe sabia as letras das músicas e a favorita dele era a canção Lança Perfume.

A história foi recordada pelo marido de Rita Lee, Roberto de Carvalho, no último final de semana durante a cerimônia de coroação do Rei Charles III.

Última aparição de Rita Lee nas redes sociais

A cantora Rita Lee (1947-2023) fez a sua última aparição na internet antes de sua morte há cerca de um mês. O momento aconteceu quando ela apareceu ao lado do marido, Roberto de Carvalho, enquanto assistir à homenagem do programa Altas Horas, da Globo, que relembrou a carreira dela. Em sua casa, ela apareceu agasalhada e de óculos no sofá enquanto estava na frente da TV.

Ao compartilhar a imagem, o marido dela disse: “Adoramos! Obrigado a todos”. E o apresentador Serginho Groisman agradeceu pela atenção dela. “Rita e Roberto. Todo o amor do mundo para vocês”, disse ele.

Rita Lee faleceu aos 75 anos em sua casa na cidade de São Paulo durante a noite de segunda-feira, 8. O falecimento foi anunciado pela família na manhã desta terça-feira, 9, por meio de um comunicado nas redes sociais.