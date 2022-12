Rei Charles III e Rainha Consorte Camilla Parker realizam primeiro almoço de Natal da realeza após dois anos

O tradicional almoço de Natal da Família Real não ocorreu nos últimos dois anos por conta da pandemia da Covid-19

Nesta terça-feira, 20, o Rei Charles III (74) e a Rainha Consorte Camilla Parker (75) um dos primeiros eventos de Natal da Família Real britânica.

O almoço feito apenas para os membros da família, era tradicionalmente realizado no Palácio de Buckingham. Porém, de acordo com a revista americana People, diversos membros da realeza foram vistos chegando ao Palácio de Windsor.

A Princesa Anne com seu marido Tim Laurence foi vista chegando ao evento. Bem como o Príncipe Edward com sua esposa Sophie, a Duquesa de Wessex e a filha Louise. A filha da Princesa Anne, Zara, também marcou presença no almoço com seu marido e filhos.

O Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (40) não foram vistos chegando ao Palácio com seus filhos George (9), Charlotte (7) e Louis (4). Porém, isso pode ter ocorrido porque a distância da nova casa do Príncipe e Princesa de Gales, Adelaide Cottage, é muito próxima do Palácio de Windsor.

Vale lembrar que esta é a primeira vez que o Rei Charles III e Camilla Parker estão à frente do tradicional almoço da família, já que quem presidiu o encontro das últimas vezes foi a matriarca da Família, Rainha Elizabeth II (1926 - 2022), que faleceu em setembro deste ano.

Climão?

Recentemente, um tabloide britânico afirmou que o Rei Charles III mudou de ideia e pode convidar o Príncipe Harry (38) e a esposa Meghan Markle (40) para um importante evento da Família Real.

Harry e Meghan teriam sido excluídos da lista de convidados após as revelações feitas na série documental do casal. Porém, o monarca britânico teria voltado atrás em sua decisão.