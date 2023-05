Rei Charles III e Rainha Camilla realizam primeiro passeio real após coroação

Os novos monarcas do Reino Unido, Rei Charles III e Rainha Camilla realizaram juntos a primeira visita real após a coroação

Nesta quarta-feira, 17, o Rei Charles III e a Rainha Camilla realizaram o primeiro passeio real juntos após serem coroados no dia 6 de maio.

O passeio dos monarcas começou na praça Covent Garden, em Londres, onde foram recebidos por admiradores que não sabiam que a visita iria acontecer. Após isso, o casal visitou a igreja St. Paul.

Após visitarem a igreja, o Rei e a Rainha se encontraram com algumas crianças que estudam na Escola Primária St. Clement Danes, que também adentraram, visitaram e participaram de conversas.

De lá, os novos monarcas do Reino Unido foram para o mercado ao ar livre, o ‘The Apple Market’, onde conversaram com alguns produtores de artesanato, donos de restaurantes e empresários.

No Instagram oficial da Família Real, foram dados detalhes sobre o passeio de Charles e Camilla: “Na primeira visita conjunta de Suas Majestades desde a Coroação, o Rei e a Rainha conheceram membros da comunidade local, empresas e comerciantes no mercado do Covent Garden em Londres”.

“Na Igreja St. Paul, também conhecida como a Igreja dos Atores, Suas Majestades também conheceram grupos de teatro da comunidade, incluindo o grupo ‘Drama For Healing’, que foi criado para apoiar mulheres que sofreram abuso doméstico”, ainda dizia a legenda do vídeo em que mostrava o Rei e a Rainha passeando por Londres.

Além de Rei Charles e Rainha Camilla, outros membros da Família Real já começaram a realizar passeios após a coroação. Kate Middleton compareceu a uma organização quem ajuda adolescentes através do esporte e comentou na visita sobre seu papel de mãe e de Princesa de Gales.

