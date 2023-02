Rei Charles cai na risada após pedirem Harry de volta para a realeza

O vídeo viralizou na web após um homem perguntar ao Rei Charles: "Você pode trazer Harry de volta?"

O rei Charles III (74) teve reação inusitada quando um súdito lhe perguntou se teria alguma coisa que o rei poderia fazer para que seu filho mais novo, príncipe Harry (38), voltasse para a família real.

Em vídeo que viralizou na web, o monarca aparece cumprimentando as pessoas no Stratford Campus da Universidade de East London, quando um homem perguntou: "Você pode trazer Harry de volta?".

Inicialmente, o rei Charles não entendeu a pergunta e rebateu: "Quem?". O homem insistiu: "O seu filho, o príncipe Harry". Rei Charles, então, caiu na gargalhada com a pergunta do súdito e saiu sem responder.

Segundo a revista americana, People, Charles quer a presença do Príncipe Harry em sua coroação, que acontecerá no dia 6 de maio.

Apesar da fonte do palácio afirmar que Harry e sua esposa, Meghan Markle (41) serão convidados, uma fonte próxima ao casal, diz que um convite ainda não foi feito e que não houve nenhum movimento em direção à reconciliação entre as partes.

"É uma ocasião tão importante para Charles, e ele gostaria que seu filho estivesse na coroação para testemunhar. Ele gostaria de ter Harry de volta na família. Se eles não resolverem isso, sempre será parte do reinado do rei e como ele deixou sua família desarticulada. Ele tem uma reputação de pai distante e seria terrível para ele continuar", disse o informante.

A relação entre Harry e sua família já estava tensa desde que o casal decidiu deixar a família real e passou a morar nos Estados Unidos e após o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry, Spare, no mês passado, a tensão ficou ainda maior.

De acordo com a fonte a reconciliação ainda tem um longo caminho pela frente: "O problema é que [Harry e Meghan] querem uma capitulação e um pedido de desculpas do palácio, mas quando 'as lembranças variam', isso é bastante difícil", disse uma fonte próxima.