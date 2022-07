Rainha Elizabeth II faz saída rara ao lado da filha Princesa Anne

A Rainha participou da inauguração de hospital de cuidados paliativos ao lado da sua filha Princesa Anne

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 17h00

Nesta sexta-feira, 15, a Rainha Elizabeth II (96) participou de uma rara visita real e saiu do Castelo de Windsor, onde reside.

A monarca se encaminhou para a cidade inglesa de Maidenhead, cerca de 12 quilômetros de sua moradia, para inaugurar um hospital de cuidados paliativos.

Ao lado da sua filha Princesa Anne (71), a Rainha, que comemorou 70 anos no trono britânico este ano, visitou o hospital e conversou com funcionários e pacientes. Eizabeth II usava um vestido com estampa florida e seu clássico colar de pérolas. A Rainha andava com a ajuda de uma bengala.

Desde o final do ano passado, a monarca inglesa vêm apresentado dificuldades de mobilidade e chegou até a ganhar um carrinho de golfe para se locomover.

Por conta destas dificuldades, a Rainha tem feito raras saídas. A última sendo uma viagem para a Escócia.

Confira aqui imagens da visita as Rainha Elizabeth II e Princesa Anne!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)