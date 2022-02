Completando 70 anos no poder, Rainha Elizabeth II tem o maior reinado da história

Jubileu da Rainha Elizabeth II: relembre a trajetória da monarca durante os 70 anos em que esteve no poder

Isabela Thurmann Publicado em 04/02/2022, às 16h46

O jubileu de platina da rainha Elizabeth II (95) vai acontecer no próximo domingo, 06.

Para celebrar os 70 anos da monarca no trono britânico, o Palácio de Buckingham decidiu fazer uma série de festividades.

Foram anunciadas festas, concursos e um feriado de 04 dias em homenagem ao maior reinado da história do Reino Unido.

Relembre a trajetória da rainha Elizabeth II:

Prestando um tributo ao marco na vida da monarca, a CARAS Digital reuniu uma lista com alguns acontecimentos marcantes durante sua vida e seu reinado.

Elizabeth Alexandra Mary nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres. Ao vir ao mundo, se tornou a terceira na linha de sucessão do trono, estando atrás de seu tio, Edward (1894-1972), e de seu pai, George (1895-1952).

Em 1936, o avô da atual rainha faleceu. Seu tio foi coroado, porém, abdicou ao trono para se casar. Como ele não tinha filhos, George assumiu. Se tivesse tido um irmão, Elizabeth cairia mais uma posição na linha de sucessores, mas isso não aconteceu.

Com 21 anos, ela se casou com Philip (1921-2021), que era príncipe da Grécia e da Dinamarca e renunciou seus direitos aos tronos.

Se tornou Elizabeth II apenas 5 anos depois, no dia 06 de fevereiro de 1952, com a morte de seu pai. Quando subiu ao trono, o Reino Unido ainda estava abalado com os estragos da 2ª Guerra Mundial; o racionamento ainda vigorava e Winston Churchill (1874-1965) era o primeiro-ministro.

A cerimônia de coroação da rainha aconteceu em 02 de junho de 1953, sendo a primeira cerimônia deste tipo que foi televisionada.

Elizabeth e Philip tiveram quatro filhos: Charles (73), Anne (71), Andrew (61) e Edward (57). O primogênito sendo o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico.

Em segundo lugar na linha de sucessão está William(39), o primeiro herdeiro de Charles e Diana (1961-1997). E, atrás dele, está seu filho mais velho, George (8).