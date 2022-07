Rainha Elizabeth II faz homenagem especial para o príncipe George

No dia do aniversário do príncipe George, a rainha Elizabeth II deixou uma mensagem especial para o bisneto em suas redes sociais

A rainha Elizabeth II e a família real estão em festa nesta sexta-feira, 22, por causa do aniversário de 9 anos do príncipe George – filho de príncipe William e Kate Middleton. Nas redes sociais, a rainha autorizou que sua equipe postasse uma homenagem para o garoto.

Em seu perfil oficial no Twitter, a rainha apareceu ao lado do bisneto em uma foto. “Desejando um feliz aniversário de 9 anos para o príncipe George”, escreveu na legenda. Inclusive, a guarda real tocou a música Happy Birthday na frente do palácio real para homenagear o jovem príncipe e futuro rei do Reino Unido.

O avô de George, o príncipe Charles, e Camilla Parker Bowles também homenageram George com um recado no Twitter. Eles compartilharam a foto oficial do garoto e escreveram: “Feliz aniversário de 9 anos para o príncipe George!”.

Confira os posts com homenagens para o príncipe George:

🎂 Wishing a very Happy 9th Birthday to Prince George! pic.twitter.com/RenASYiAsU — The Royal Family (@RoyalFamily) July 22, 2022

Happy 9th Birthday to Prince George! 🧁 https://t.co/Jr8mDxdhcJ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) July 22, 2022

💂‍♀️Thank you to the @IrishGuardsBand for playing Happy Birthday to mark Prince George’s birthday today!



The Duke of Cambridge is the Colonel of the @irish_guards.



pic.twitter.com/TAV5b0awOu — The Royal Family (@RoyalFamily) July 22, 2022

