Filho de William e Kate Middleton, príncipe George surge em nova foto oficial

Príncipe George exibe seu melhor sorriso em foto feita por sua mãe, Kate Middleton, em um dia ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 18h36

Filho de príncipe William (40) e Kate Middleton (40), príncipe George (8) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 9, ao iniciar a celebração pelo seu aniversário de 9 anos de idade – que será comemorado na sexta-feira, 22. O jovem príncipe apareceu com um sorrisão no rosto ao curtir um dia ao ar livre.

A foto foi feita pela mãe dele durante o passeio em família. “George está completando 9!”, informaram na legenda do post no Instagram da família real. Todos os anos, a família real divulga fotos oficiais de seus integrantes para atualizar os fãs.

Há poucos dias, George fez a sua estreia como espectador no torneio de tênis de Wimbledon. Ele acompanhou os pais para conferir uma partida do jogo direto do camarote real.

Vale lembrar que William e Kate também são pais de Charlotte (7) e Louis (4).

Confira a nova foto do príncipe George: