Rainha Elizabeth II é colocada sob supervisão médica: ''Profundamente preocupado''

Sob supervisão, médicos e pessoas próximas estão preocupados com saúde de Rainha Elizabeth II

André Luiz Freitas Publicado em 08/09/2022, às 09h11

Os médicos do Palácio de Buckingham estão preocupados com a saúde da Rainha Elizabeth II (96), do Reino Unido, e recomendaram que a monarca permaneça sob supervisão médica e com familiares próximos para ficar ao seu lado.

Segundo um comunicado oficial, médicos estão preocupados com o estado de saúde da monarca: “Após uma avaliação mais aprofundada nesta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica”, disse o palácio em um comunicado oficial.

⚠️ Palácio de Buckingham: médicos preocupados com estado de saúde da rainha Elizabeth. pic.twitter.com/YJhwIE0jp9 — Daniel Adjuto (@DanAdjuto) September 8, 2022

O Príncipe Charles (73), filho mais velho da monarca, e o neto, Príncipe William (40), o Duque de Cambridge, viajaram nesta quinta-feira, 08, para o Palácio de Balmoral, na Escócia, onde ela está: "As suas altezas reais o Príncipe de Gales (Charles) e a Duquesa de Cornwall (Camila) viajaram para Balmoral", informou um porta-voz do casal.