Rainha Elizabeth II proíbe bisnetos de jogarem após brigas feias

Rainha Elizabeth II proíbe bisnetos George e Charlotte de brincarem com seu jogo favorito

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 21h52

Aos 96 anos de idade, a Rainha Elizabeth II ainda está dando bronca nas crianças da família real. De acordo com o Daily Star, Príncipe Andrew, de 62 anos, contou que os filhos do Príncipe William e Kate Middleton, George e Charlotte, foram proibidos por sua avó de jogar Monopoly após a mesma encontrar uma caixa do jogo durante sua participação em uma inauguração de um banco em Leeds, na Inglaterra.

“Não podemos mais jogar Monopoly em casa”, comentou ele dando risada. “A coisa fica violenta demais”, finalizou. William já havia declarado que seus filhos gostavam muito do jogo.

"Nós amamos Monopoly, é um ótimo jogo, passamos horas jogando e geralmente acaba com todos com raiva porque perderam, mas é exatamente por isso que gosto de jogar", disse o príncipe em um evento com crianças hospitalizadas em 2021.

Última temporada de The Crown será sobre Príncipe William e Kate Middleton

Nesta sexta-feira, 2, a Netflix confirmou que a sexta e última temporada da série The Crown terá Príncipe William (40) e Kate Middleton (40) como personagens.

O Príncipe será vivido por dois atores em diferentes fases da vida. Rufus Kampa viverá William a partir dos 15 anos. Enquanto Ed Mc Vey irá interpretar o Príncipe a partir dos 20 anos.

Já Kate Middleton será interpretada pela atriz Meg Bellamy, que está fazendo sua estreia na televisão.

A primeira temporada da série vencedora de diversos prêmios Emmy retratou a família entre os anos de 1947 a 1955. A segunda temporada foi de 1956 a 1964, o terceiro ano da trama foi de 1964 a 1977, e a quarta e última temporada a ser lançada abordou os anos de 1979 a 1990.

Enquanto isso, a quinta temporada estreia em novembro e irá tratar da morte da Princesa Diana, que morreu em 1997. A sexta e última contará com o Duque e a Duquesa de Cambridge como personagens.