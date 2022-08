Príncipe William e Kate Middleton vão à Escócia com os filhos para visitar a Rainha Elizabeth II

O Príncipe William e sua esposa Kate Middleton viajaram com os seus três filhos para a Escócia a fim de visitar a Rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 19h30

Nesta segunda-feira, 22, o Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (40) viajaram para a Escócia com seus três filhos George (9), Charlotte (7) e Louis (4).

A família foi passar um tempo com a Rainha Elizabeth II (96), que se hospeda por alguns meses no Castelo de Balmoral localizado no estado escocês Alberdeenshire.

A propriedade na Escócia recebe membros da Família Real que desejam aproveitar o verão europeu por mais de 150 anos.

Como a família do Duque e a Duquesa de Cambridge se mudou para uma nova residência, os filhos de William e Kate estão aproveitando a viagem com a bisavó antes de começarem em uma nova escola na cidade inglesa de Berkshire.

Em 2015, William, Kate e os filhos compareceram ao Castelo de Balmoral. Na época, George e Charlotte posaram com a bisavó e o bisavô, Príncipe Phillip que faleceu em 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Vão voltar!

Na semana passada, o Príncipe Harry (37) e sua esposa Meghan Markle (41) anunciaram que farão viagem para o Reino Unido para visitar organizações beneficentes.

O casal que atualmente mora os Estados Unidos com os filhos Archie (3) e Lilibeth (1), compareceram em junho às comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II