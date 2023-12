Quais são os planos do príncipe William e Kate Middleton para 2024?

Entre os planos de Kate Middleton e William para o ano que vem. Um dos compromissos inclui uma grande viagem ao exterior; descubra o destino

A essa altura do ano de 2023, a família real inglesa já se planejou para o futuro e fechou vários planos para 2024. O príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, ambos de 41 anos, já organizaram detalhes de muitos eventos.

Mas antes de mergulharem no trabalho real, haverá celebrações de Ano Novo e o retorno dos filhos do casal à escola. O que significa que George poderá passar a frequentar o internato, seja o Eton College ou o Marlborough. Entre as opções, a primeira foi frequentada pelo príncipe William e a segunda por Kate. A princesa de Gales visitou a escola recentemente com a família.

No próximo ano há viagens internacionais à vista para o casal, tendo Roma, na Itália, como destino. Kate não viajou para o estrangeiro no ano passado a título oficial, a Ucrânia para mostrar apoio aos refugiados. Ele também viajou para Singapura para receber seu terceiro Prêmio Earthshot.

“Eles apoiam extremamente um ao outro. William foi à Polônia durante alguns dias para visitar as tropas britânicas na fronteira ao outro e o trabalho um do outro. William tem muito orgulho do que Kate está conquistando na perspectiva dos primeiros anos”, disse à revista “People” uma fonte do palácio. “Da mesma forma, ela é uma grande admiradora do que o príncipe fez este ano em Homewards e Earthshot”, disse a fonte.

O casal da realeza britânica também continuará a apoiar o Rei Charles III, e a rainha Camilla, 76. Em outubro, eles ajudaram a dar boas-vindas ao presidente da Coreia do Sul em visita ao Reino Unido, além de ajudarem a receber o corpo diplomático na recepção anual no Palácio de Buckingham.

Embora o casal opere em “vias livres”, como disse o porta-voz do palácio à revista “People”, eles causam um impacto popular em suas saídas conjuntas.

Rei Charles III decidiu quebrar uma tradição de Natal da família real britânica para destacar um ponto que é importante para ele: a sustentabilidade. De acordo com o site da Revista People, o monarca decidiu mudar a árvore de Natal que aparece ao fundo das mensagens de Natal que exibem todos os anos para os súditos.

Diferentemente dos anos anteriores, ele recusou a árvore de plástico e escolheu uma árvore natural e viva. Logo depois do final das comemorações de Natal, a árvore será replantada.