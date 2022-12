Príncipe William se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante sua viagem

O Príncipe e a Princesa de Gales estão em viagem aos Estados Unidos após oito anos sem pisarem no país americano

Nesta sexta-feira, 2, o Príncipe William (40) teve um encontro muito importante durante sua curta viagem aos Estados Unidos. O Príncipe de Gales se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (80).

Em seu Instagram oficial, o Príncipe compartilhou a foto e comentou sobre o encontro na legenda da publicação: “Maravilhoso ver o Presidente dos Estados Unidos em Boston nesta tarde”.

O Príncipe William e sua esposa Kate Middleton (40) estão na cidade de Boston para a premiação “Earthshot Prize”, que o casal organiza em prol do meio ambiente.

Kate também teve um compromisso importante neste terceiro dia de viagem. A Princesa de Gales visitou a universidade de Harvard, e a foto do passeio também foi compartilhada nas redes sociais.

“Avanços na ciência estão no coração do Centro das Crianças em Desenvolvimento de Harvard. Ótimo ver como a colaboração internacional com o Centro da Primeira Infância é facilitado ao compartilhar as melhores práticas nos primeiros anos no outro lado do Atlântico”, comentou a Princesa que é uma grande defensora dos cuidados na primeira infância.

Fofura!

Nesta última quinta-feira, 1, Príncipe William e Kate Middleton realizaram suas primeiras visitas reais da viagem aos Estados Unidos.

Neste segundo dia da viagem, o Príncipe e a Princesa foram recebidos com muita fofura por um pequeno “guardinha” britânico chamado Henry que entregou um buquê de flores ao casal.