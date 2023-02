Príncipe William faz surpresa para filho de socorrista e esbanja bom-humor

O Príncipe William fez uma ligação surpresa para o filho de uma socorrista e ainda mostrou bom-humor fazendo piada sobre a mãe do garoto

Nesta última sexta-feira, 10, Príncipe William (41) esbanjou bom humor ao visitar um centro de socorristas na Inglaterra.

O Príncipe de Gales conheceu e conversou com alguns socorristas do Oeste do país. “Ele tomou o tempo para nos conhecer e agradecer nossa equipe pelo trabalho duro e dedicação”, escreveu o Serviço de Ambulâncias do Oeste da Inglaterra no Twitter.

Entre os trabalhadores que William conheceu, estava Kerry Gaskin, que preparou cupcakes com a bandeira do Reino Unido para a vinda do Príncipe.

O marido de Kate Middleton (41) então ligou para o filho de Kerry, que estava na escola. “Você é amigo de Ed Sheeran? Quem é aquele cara no canto?”, perguntou o Príncipe ao ver que o menino estava com amigos.

Continuando, o Príncipe ainda perguntou: “Vocês estão fazendo algum trabalho aí?”. Os jovens, rindo, disseram que não e que estavam no almoço.

Foi então que o filho do Rei Charles III (75) fez uma piada com a socorrista Kerry: “Sua mãe está me alimentando com os bolos dela. Eles são estão muito bons. Eu falei para ela que ela não ganharia o Bake Off [programa de competição culinária de bolos]”.

Last Friday, we had the honour of welcoming @KensingtonRoyal at our Ipswich Ambulance Station.



He took the time to meet and thank our staff for their hard work and dedication! 👑🚑#WeAreEEASTpic.twitter.com/1IwM1lUUiU — EEAST Ambulance Service (@EastEnglandAmb) February 13, 2023

Coroação

Mais detalhes da coroação do Rei Chales III, que acontece em maio, foram revelados. Desta vez, as novidades dizem respeito ao Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle.

Porém, assim como aconteceu no Jubileu da Rainha Elizabeth II em junho do ano passado, o casal não terá papel oficial da realeza na coroação.