Príncipe William faz convite especial para Harry e Meghan Markle

Príncipe William tenta fazer as pazes com o irmão, príncipe Harry, mas um detalhe pode impedir que o caçula aceite um pedido especial

O príncipe William decidiu tentar um momento de paz com seu irmão, o príncipe Harry, após atritos familiares. De acordo com o jornal The Mirror, ele fez um convite especial para o irmão, a cunhada, Meghan Markle, e os sobrinhos, Archie e Lilibet. Porém, um detalhe pode impedir que a família aceite o convite.

William convidou a família do irmão para viajar até Londres, na Inglaterra, para que seus filhos pudessem se conhecer e conviver, já que estão afastados há alguns anos. Porém, Meghan não aceitou o convite.

De acordo com o especialista na família real Tom Quinn, Harry deverá ir até o Reino Unido nas próximas semanas para celebrar os 10 anos dos Jogos Invictus, mas a família dele deverá permanecer nos Estados Unidos. “Meghan, obviamente, não está interessada em visitar o Reino Unido porque ela não é popular aqui. Nem Harry, mas é diferente para ele. Se ela vier, haverá uma enorme quantidade de publicidade adversa, por causa da maneira que ela agiu nos últimos quatro anos. Além disso, tem Archie e Lilibet, que são complemente inocentes”, afirmou ele.

Inclusive, um empecilho para a viagem acontecer é que a família de Harry não tem direito a segurança da guarda real. Meghan se preocupa com a segurança de sua família e não iria levá-los para lá sem ter a segurança adequada. Porém, o especialista disse que uma exceção poderia acontecer e William poderia solicitar a segurança completa para o irmão e sua família.

Por enquanto, a mídia internacional não revelou se Harry e Meghan responderam ao convite de William.

Saiba como está a relação entre rei Charles III e príncipe Harry

Após receber a notícia do diagnóstico de câncer de seu pai, o rei Charles III, príncipe Harry retornou à Inglaterra para se reencontrar com o monarca. Após essa reunião, uma fonte próxima da Família Real comentou sobre a possibilidade dos dois se reconciliarem após a notícia.

Em entrevista ao site ET, a especialista real Katie Nicholl comentou sobre o reencontro entre pai e filho."Só podemos imaginar que foi um reencontro emocionante", afirmou a fonte, que ainda comentou sobre a possibilidade de reconciliação entre os dois. "O rei quer desesperadamente se reconciliar com Harry. Ele teria ficado extremamente aliviado e confortado pelo fato de Harry ter lhe visitado. Foi provavelmente emocionante e bastante difícil para ambos", opinou Kate.

A especialista ainda afirmou que rei Charles sempre quis resolver as coisas com o caçula, mesmo após os fatos revelados na autobiografia do príncipe. "Eu sei que, para Charles, a porta sempre esteve aberta, independentemente de algumas coisas que Harry escreveu [em seu livro]. Independentemente do que Harry tenha dito ou feito, ele ama seu filho", afirmou.

Katie ainda disse que a reconciliação se estende para sua nora, Meghan Markle, e seus netos, Archie e Lilibeth, de 4 e 2 anos. "Ele realmente quer ter uma relação com sua nora e seus netos. Acho que quando alguém tem um sério problema de saúde como esse, isso faz você reavaliar as coisas e eu acho que foi por isso que Harry pegou o primeiro vôo que pode", finalizou.