Príncipe William fala de Kate Middleton ao ir sozinho ao Bafta 2024

Sem a companhia de Kate Middleton, príncipe William prestigia evento do cinema sozinho e fala sobre a parceria com a esposa

O príncipe William marcou presença na cerimônia de entrega do BAFTA 2024, que é uma premiação do cinema, na noite de domingo, 18. Porém, ele cruzou o tapete vermelho sozinho. Desde que se casou, ele sempre ia ao evento na companhia de sua esposa, Kate Middleton, mas ela está de repouso em casa por causa de uma cirurgia abdominal.

Assim, durante o evento, ele comentou sobre a esposa. “Lamento que Catherine não esteja aqui. Ela adora o Bafta. Todos os anos eu assisto [aos filmes indicados], e ela assiste comigo”, disse ele, que ainda comentou que não conseguiu ver todas as produções da lista deste ano. “Fiz o menor número que já fiz em minha vida, irritantemente. Tenho outras coisas em mente, mas espero conseguir ver depois”, comentou.

Nos últimos tempos, William está preocupado com sua família. Ele cuida da esposa, Kate Middleton, que está se recuperando da cirurgia, e também dos três filhos, George, de 10 anos, Charlotte, de 8 anos, e Louis, de 5 anos. Além disso, ele se preocupa com seu pai, o Rei Charles III, que foi diagnosticado com câncer e já iniciou o tratamento.

Príncipe William - Foto: Getty Images

Família real nega rumores sobre Kate Middleton

Há poucos dias, Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal e ficou internada em um hospital de Londres, na Inglaterra. Porém, ela não revelou qual foi o motivo do procedimento até agora. Tanto que começaram a surgir rumores de que ela ficou em coma no hospital.

A imprensa internacional levantou os rumores de que Kate teria ficado em coma induzido em decorrência de supostas complicações na cirurgia. Os veículos de comunicação noticiaram que ela teria tido um pós-operatório complicado e perigoso.

No entanto, fontes de dentro do Palácio de Buckingham negaram os rumores. De acordo com a revista People, uma fonte negou veementemente que Kate tenha ficado em coma. “É um absurdo total. Essa jornalista não fez nenhuma tentativa de verificar os fatos de qualquer coisa que ela disse. É fundamentalmente tudo inventado”, informou.

Vale lembrar que Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal planejada. O procedimento foi anunciado pelo palácio real em 17 de janeiro de 2024, quando anunciaram que ela decidiu manter o diagnóstico em sigilo e que ficaria internada por até 15 dias. A esposa do príncipe William recebeu alta hospitalar depois de 13 dias internada e está em recuperação na casa da família em Windsor.

“A princesa de Gales voltou para casa em Windsor para continuar a recuperação da cirurgia. Ela está fazendo bons progressos. O príncipe e a princesa querem agradecer imensamente a toda a equipe da London Clinic, especialmente à dedicada equipe de enfermagem, pelo cuidado que prestaram. A família de Gales continua grata pelos votos de boa sorte que recebeu de todo o mundo”, informaram.