Príncipe William e Kate Middleton irão para os Estados Unidos ainda este ano

O Duque e a Duquesa de Cambridge, William e Kate Middleton participarão de premiação ambiental nos Estados Unidos em dezembro deste ano

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 13h59

Nesta quarta-feira, 20, o Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (40) anunciaram por meio do Instagram que irão viajar para os Estados Unidos!

O Duque e a Duquesa de Cambridge irão participar da premiação Earthshot Prize, que promove soluções para desafios de preservação ambiental.

No vídeo publicado, o Príncipe revela que os cinco ganhadores do prêmio serão anunciados nos Estados Unidos e logo depois, um jogador do time americano de baseball Red Socks anuncia que o casal real irá para a cidade de Boston.

A última vez que William e Kate foram aos Estados Unidos foi em 2014, quando fizeram uma viagem para Nova York. A primeira vez que o casal pisou em terras americanas foi em 2011, logo após se casarem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Climão real?

O irmão de William, Príncipe Harry (37) deixou seus cargos e funções reais na Inglaterra e se mudou para os Estados Unidos com a esposa Meghan Markle (40).

A atriz e esposa de Harry, recebeu um apelido dos vizinhos no bairro onde moram os filhos Archie (3) e Lilibeth (1).

Recentemente, Harry e Meghan voltaram para a Inglaterra para celebrar o Jublieu de Platina da Rainha Elizabeth II (96). Porém, quando Harry e William estavam no mesmo evento, se quer trocaram olhares.