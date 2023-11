Príncipe William e Kate Middleton confirmam presença em show de Cher

O Príncipe William e sua esposa Kate Middleton irão para show da cantora Cher em Londres ainda neste mês

Príncipe William e Kate Middleton estão com a agenda cheia, mas ainda tem um tempinho para se divertirem! Nessa semana, o Príncipe e a Princesa de Gales confirmaram a presença em um show da cantora Cher em Londres.

O evento, que acontecerá neste próximo dia 30 de novembro, é o Royal Variety, um evento beneficente onde diversos artistas fazem performances. Além de Cher, a cantora Zara Larson também estará presente. O show especial acontecerá no luxuoso Royal Albert Hall e será televisionado.

Porém, William e Kate não irão sozinhos ao evento. O casal real estará acompanhado por outro casal da realeza! A Princesa Victoria e seu marido Príncipe Daniel, da Suécia, se juntarão ao casal para acompanhar o show beneficente.

Esta não será a primeira vez que a dupla de casais se encontra. As reuniões entre as duplas reais é frequente desde 2011, quando Victoria e Daniel compareceram ao casamento de William e Kate. Em 2018, o Príncipe e a Princesa de Gales foram à Suécia para visitar o casal.

Ambos os casais possuem similaridades, já que a Princesa Victoria, assim como William é a atual herdeira do trono da Suécia, filha mais velha do Rei Carlos XVI da Suécia. Victoria e Daniel se casaram em 2010, um ano antes de William e Kate.

E o Royal Variety Show já é uma tradição na Família Real britânica, que começou com o Rei George VI, tataravô de William, em 1921. Desde então, algum membro real sempre comparece ao evento. Em 2021, William e Kate marcaram presença no show que ocorreu em novembro.

Em 2018, quem compareceu ao Royal Variety Show foi Príncipe Harry e Meghan Markle, hoje afastados da Família Real e morando nos Estados Unidos com os filhos. Quem também compareceu ao evento diversas vezes foi a Rainha Elizabeth II (1926-2022) que era patrona da caridade a que o show se dirige.

Histórico!

Príncipe William e Kate Middleton já se mostraram serem fãs de tradições. Recentemente, a Princesa de Gales usou uma tiara histórica para comparecer a um evento diplomático que aconteceu no Palácio de Buckingham e também contou com a presença do Rei Charles III e da Rainha Camilla.

A chamada Tiara de Strathmore Rose foi a quarta peça deste tipo a ser usada pela Princesa de Gales. Vale lembrar que a primeira vez que Kate usou uma tiara foi em seu casamento com William, em 2011. O acessório pertencia à Rainha Mãe, Elizabeth I, mãe de Elizabeth II.