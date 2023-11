Em evento diplomático, Kate Middleton rouba a cena com tiara histórica

A Princesa de Gales Kate Middleton vestiu uma tiara que não era usada desde 1930 para receber representantes de governo em evento diplomático

Nesta terça-feira, 22, Kate Middleton roubou a cena ao usar uma peça história em seu look para um evento diplomático. A Princesa de Gales esteve ao lado do seu marido, Príncipe William para receber o presidente e a primeira-dama da Coreia do Sul.

O evento ocorreu no Palácio de Buckingham e também contou com a presença do Rei Charles III e da Rainha Camilla. Além das figuras da Família Real, mais de 170 convidados participaram do evento para receber o presidente Yoon Suk Yeo e a primeira-dama Kim Keon Hee.

Kate roubou os holofotes ao usar uma tiara nunca antes usada por ela. A chamada Tiara de Strathmore Rose é a quarta peça deste tipo a ser usada pela Princesa de Gales. Vale lembrar que a primeira vez que Kate usou uma tiara foi em seu casamento com William, em 2011.

A peça especial foi usada pela última vez na década de 1930 e fazia parte da coleção da Rainha Mãe, como é conhecida da Rainha Elizabeth I (1900 – 2002). De acordo com o site The Court Jeweller, especializado nas joias da realeza, o nome da peça é uma homenagem ao pai da Rainha Mãe, que tinha o título de Duque de Strathmore e Kinghorne.

A peça utilizada por Kate no evento diplomático foi um presente do pai da Rainha Elizabeth I para seu casamento com o Príncipe Albert, que futuramente se tornaria o Rei George VI, pai da Rainha Elizabeth II (1926-2022).

A única pessoa a usar a peça foi a Rainha Mãe, e, de acordo com a fundadora do site The Court Jeweller, Lauren Kiehna, a escolha da tiara não foi por acaso. “Kate sempre sinalizou que ela gostaria de emular esse papel real de Rainha Mãe, e usar as joias dela é um importante símbolo dessa continuidade”, pontuou.

