William e Kate Middleton se recusam a passar Natal com Harry e Meghan

Harry e Meghan podem participar das festividades, mas não serão recebidos de braços abertos por todos os integrantes da monarquia

O príncipe William e a Kate Middleton já avisaram ao rei Charles III: eles e seus filhos não vão passar o Natal com a Família Real Britânica caso o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle estejam presentes.

O casal teria a intenção de construir pontes e "não recusar" um possível convite do Rei Charles III para o período. Segundo uma pessoa ligada à realeza, Charles está empenhado em reconstruir sua relação com o filho mais novo, mas, apesar disso, fontes próximas à Família Real indicaram que o duque e a duquesa de Sussex não serão recebidos de braços abertos caso realmente decidam viajar ao Reino Unido para as festividades do final do ano.

A revista britânica OK Magazine relata que o primogênito do monarca segue extremamente magoado com o irmão e não tem intenção de aceitar a paz em um futuro próximo. William inclusive teria ficado irritado com telefonema recente entre o irmão e pai, durante as celebrações do aniversário do monarca, foi visto como um avanço, e avisou que ele e a esposa não vão nas festas natalinas caso Harry e Markle estejam presentes.

A fonte relatou que Charles não descarta convidar o caçula e perder a presença de seu primogênito: “Ele mataria dois pássaros com uma pedrada só, estenderia um ramo de oliveira para um filho sem causar nenhum constrangimento para o outro. Sempre foi improvável que eles [Harry e Markle] sejam recebidos de braços abertos”.

Os assessores da Família Real Britânica ainda não se pronunciaram em público sobre a possível ida de Harry e Markle para o Reino Unido no Natal. Os mesmos representantes da realeza também não falaram nada sobre o incômodo do Príncipe William em relação aos planos de seu pai e de seu irmão.

Filhos de Harry e Meghan fazem homenagem emocionante a Charles III

Na ligação entre o caçula e o monarca ele teria sido surpeendido com uma homenagem especial dos netinhos, Archie (4 anos) e Lilibet (2 anos) gravaram um vídeo cantando ‘Parabéns para você’ para o vovô monarca. “O Rei foi para seu jantar de aniversário com certeza com os ombros mais leves”, disse a fonte do Telegraph sobre os sentimentos do monarca após falar com o filho e ver a homenagem dos netos.