Príncipe William aparece fazendo caridade em ONG após uma semana em silêncio desde o lançamento de "Spare"

Desde o lançamento da biografia de seu irmão, príncipe Harry, o príncipe William não se posicionou sobre o assunto

Príncipe William apareceu sozinho, sem a família real, e todos continuam em silêncio sobre o livro do Príncipe Harry, "Spare". Apesar de William ter sido questionado sobre as alegações de seu irmão, ele ignorou as perguntas dos repórteres.

Nesta terça-feira, após uma semana desde a estreia do livro biografia de Príncipe Harry, William saiu do palácio real para visitar uma instituição de caridade dedicada a pessoas mais novas, para criar uma mudança social positiva. Essa organização foi fundada devido aos incidentes de gangues violentas, com jovens na cidade de Slough, na década de 90.

Lá ele participou de aulas de culinária com jovens, segundo o jornal The Daily Mail, o príncipe contou às crianças: "Eu cozinho um pouco, mas não muito. Catherine é muito boa nisso", ele ainda foi sincero e completou em que áreas da culinária precisa melhorar: "Eu faço um bife muito ruim. Meus molhos ficam ou muito secos, ou não homogêneos, eu preciso trabalhar nisso!".

A ideia do programa é que esses jovens aprendam a cozinhar refeições nutritivas e saudáveis - entre outras tarefas básicas.

Polêmica: Príncipe Harry acusa Príncipe William de agredi-lo fisicamente após discussão

A polêmica começou após o lançamento do livro de Príncipe Harry, onde ele acusa William de diversas atitudes abusivas durante a infância e crescimento dos dois. Segundo a biografia de Harry, William agrediu ele fisicamente durante uma discussão em 2019, sobre Meghan Markle, o que gerou milhares de polêmicas, e também teria sido o herdeiro do trono que incentivou o irmão mais novo a usar um uniforme nazista em uma festa a fantasia - o que gerou uma crise da família real na época.

William e Kate ignoraram os reportes e que o questionaram sobre. Harry se posicionou falando esperar que eles consigam se conciliar, porém parece que demorará até que eles reatem a amizade. Porém, a realeza ainda não se posicionou sobre nenhuma das alegações.