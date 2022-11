Príncipe Harry teria tentado interromper produção de ‘The Crown’, de acordo com biografia

Em entrevista para construção de sua biografia feita por Angela Levin, Príncipe Harry teria dito que tinha ressalvas quanto à série

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 17h49

Em entrevista ao jornal The Sun, a escritora britânica Angela Levin teria contado que o príncipe Harry tinha ressalvas quanto à produção da série “The Crown”, da Netflix, que conta a história da realeza britânica depois da coroação da falecida Elizabeth II, em 1950.

Angela revelou que, ao entrevistar Harry, como parte do processo de composição da biografia do monarca, ela foi perguntada pelo filho de Charles III se já tinha assistido ao programa de grande sucesso da produtora americana.

Ao negar, o Duque de Sussex diz: “Você precisa. Mas eu vou insistir que [a produção] pare porque eu não quero estar nela”, revelou. Mesmo sem saber se ele levou isso adiante, de qualquer jeito, a batalha foi perdida.

Hoje, a série criada e produzida por Peter Morgan já está na quinta temporada, onde o príncipe Harry já aparece, apenas como criança por enquanto, interpretado pelo jovem ator mirim, Will Powell.

Vale lembrar que o príncipe Harry tem tido recentemente um espaço na mídia por algo muito preocupante. Segundo a especialista na família real britânica Lady Colin, ele e Meghan Markle estariam supostamente "separados", chegando até a viver em casas diferentes. Os dois estão casados há quatro anos e têm dois filhos, Archie e Lilibet.

"O casamento de Harry e Meghan passa por um grande problema. Eles chamaram advogados porque as coisas entre eles está piorando... mais do que imaginamos. E eu chequei essa informação com mais de uma pessoa", contou Colin em um vídeo no YouTube.

“Perdi o pai”, diz Príncipe Harry sobre sua saída da Família Real

Meghan contou à revista The Cut que após a saída dela e de seu marido da Família Real, Harry estava sentindo que estava perdendo seu pai.

“Eu perdi meu pai nesse processo”, se referindo à sua saída das obrigações e deveres reais. Meghan ainda completou: “não precisava ser para eles dois como foi para mim, mas essa foi a decisão dele.” A relação de Harry com seu pai, Príncipe Charles, estava muito ruim. Ele já não atendia mais as ligações de seu filho que estava morando nos Estados Unidos.