Será? Harry e Meghan Markle estariam vivendo em casas separadas, diz especialista

Segundo uma especialista na família real britânica, Harry e Meghan estariam vivendo em casas separadas

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 15h48

Segundo a especialista na família real britânica Lady Colin (73), o Príncipe Harry (38) e Meghan Markle (41) estariam supostamente "separados" e vivendo em casas diferentes. Os dois estão casados há quatro anos e têm dois filhos, Archie e Lilibet.

"O casamento de Harry e Meghan passa por um grande problema. Eles chamaram advogados porque as coisas entre eles está piorando... mais do que imaginamos. E eu chequei essa informação com mais de uma pessoa", contou Colin em um vídeo no YouTube.

Ela explicou também que "Harry quis se separar de Meghan. Eles chegaram a um acordo de divórcio neste momento em que, supostamente, ainda estão juntos. De acordo com o que eu ouvi, e escutei isso de duas pessoas confiáveis, Meghan o 'empurrou' para uma direção a qual ele não queria ir... e agora ele sabe verdadeiramente quem ela é".

A blogueira é conhecida por antecipar escândalos da família real, e no vídeo previu que "Eles vão se separar oficialmente em algum momento. Nos bastidores, o 'castelo está se desfazendo'. Há muitas questões, não apenas o dinheiro, mas as crianças, status".

“Perdi o pai”, diz Príncipe Harry sobre sua saída da Família Real

Meghan contou à revista The Cut que após a saída dela e de seu marido da Família Real, Harry estava sentindo que estava perdendo seu pai.

“Eu perdi meu pai nesse processo”, se referindo à sua saída das obrigações e deveres reais. Meghan ainda completou: “não precisava ser para eles dois como foi para mim, mas essa foi a decisão dele.”

A relação de Harry com seu pai, Príncipe Charles, estava muito ruim. Ele já não atendia mais as ligações de seu filho que estava morando nos Estados Unidos.