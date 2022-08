Realeza / Família Real

“Perdi o pai”, diz Príncipe Harry sobre sua saída da Família Real

Esposa do Príncipe Harry, Meghan Markle contou ao The Cut sobre a relação de seu marido com o pai, príncipe Charles

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 19h39

Príncipe Harry diz que perdeu seu pai após sair da família real - Foto: Getty Images