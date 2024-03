Príncipe Harry se ausenta do Oscar por causa de suposta desavença com atriz

Motivo da ausência do Príncipe Harry no Oscar vem à tona; realeza estaria guardando ressentimentos de uma das convidadas famosas do evento

Desde que se casou com Meghan Markle e se mudou para os Estados Unidos, o Príncipe Harry participa de algumas festividades americanas. Inclusive, ele teria sido convidado para apresentar uma das categorias do Oscar no último domingo, 11. No entanto, a realeza faltou ao evento devido uma suposta desavença com uma das convidados, Kristen Stewart.

Embora muitos se lembrem da atriz por seu primeiro papel de protagonismo nas telonas, como a personagem 'Bella Swan' em "Crepúsculo", Harry guarda mágoas por causa de outro papel. Kristen interpretou a própria princesa Diana no filme ‘Spencer’, o que pode ter influenciado na decisão do príncipe em evitar o evento.

No filme, que não é biográfico, mas se inspira em alguns relatos e dramas vividos pela princesa, Kristen interpreta uma versão obscura e sofrida que o público não tinha acesso em Diana. Lançado em 2021, a trama aborda questões como transtornos alimentares, infidelidades e as infelicidades enfrentadas pela princesa em seu casamento.

De acordo com a revista OK Magazine, uma fonte próxima ao casal informou que o herdeiro de Lady Di ainda estaria muito magoado e ressentido com a atriz por ter aceitado o papel. Por esse motivo, ele recusou o convite, embora estivesse entusiasmado em entregar um dos prêmios mais importantes do cinema ao lado de sua esposa.

“Harry e Meghan foram convidados para todos os grandes eventos e chegaram a planejar a ida ao evento, mas eles com certeza acabariam encontrando com a Stewart”, a fonte teria informado ao portal. Vale mencionar que Kristen também acabou faltando no evento principal e compareceu apenas a um after-party da grife em que é embaixadora.

Harry e Meghan já lidaram com as acusações de 'Photoshop’:

Todos os olhos estão em volta da coroa britânica recentemente. Isso porque a Princesa de Gales Kate Middleton admitiu que editou a foto do Dia das Mães compartilhada no último domingo, 10. Desde então, a família real britânica tem sofrido uma "pressão crescente" para exibir publicamente o registro original da princesa de Gales.

Em meio às teorias bizarras sobre o sumiço de Kate, que não faz aparições públicas desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano, os admiradores da realeza resgataram outra polêmica semelhante, mas com alguns protagonistas diferentes: Harry e Meghan, que já lideram com acusações de ‘Photoshop’ no passado.

Eles foram acusados de alterar seu cartão de Natal de 2019 com o príncipe Archie. No clique, é mostrado Harry e Meghan Markle sorrindo enquanto se sentam no chão ao lado de sua árvore de Natal, enquanto Archie, que tinha pouco mais de seis meses na época, estava próximo à câmera com uma expressão curiosa.