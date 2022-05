Príncipe Harry fala sobre seu papel de pai com Archie e Lilibeth

Na última segunda-feira, 17, o Príncipe Harry(37) participou de um evento online e compartilhou um pouco do seu papel como pai de Archie (3) eLilibeth Diana (11 meses).

O seminário online em que o Duque de Sussex compareceu abordou o uso das redes sociais por parte de crianças e adolescentes. O Príncipe comentou que ele e sua esposa, Meghan Markle (40), se preocupam com o assunto: "Como pais, minha esposa e eu estamos preocupados com a próxima geração crescendo em um mundo em que são tratadas como experimentos digitais por companhias que querem fazer dinheiro".

"Meus dois pequenos ainda estão na idade da inocência. Às vezes eu sinto que posso os manter distantes dos perigos online que eles podem enfrentar no futuro para sempre, mas eu estou aprendendo a melhorar", contou Harry.

O irmão do Príncipe William ainda comentou sobre seu papel como pai de proteger seus filhos. "Não sou um especialista na lei ou tecnologia, mas eu sou um pai — e sou sortudo o suficiente de ser um pai com uma plataforma. Meus filhos ainda são muito jovens para experienciarem esse mundo online, e eu espero que eles nunca experienciem deste jeito que existe hoje. Nenhuma criança deveria", disse o Príncipe.

Harry e Meghan Markle viajam mês que vem para Londres acompanhados dos filhos em comemoração ao Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96).

"It is not realistic to protect kids from everything.

We need new laws. We need public pressure. We need strong leadership."



