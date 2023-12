Príncipe Harry e Meghan Markle não são convidados para casamento de amigo

O Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle ficarão de fora do casamento do Duque de Westminister, que é padrinho do primeiro filho do casal

Foi revelado nesta semana que Príncipe Harry e Meghan Markle ficarão de fora de mais um importante evento real. Desta vez, o casal não foi convidado para o casamento de um amigo próximo, que acontecerá no ano que vem.

O evento em questão é a união do Duque de Westminister, Hugh Grovernor, com sua noiva Olivia Henson. A cerimônia acontecerá no dia 7 de junho de 2024, na Catedral de Chester, na Inglaterra.

O Duque é próximo tanto do Príncipe Harry quanto do Príncipe William. Inclusive, Hugh é padrinho do primeiro filho de Harry e Meghan, Archie, que hoje está com quatro anos de idade.

Porém, de acordo com o jornal britânico Sunday Times, apesar de Harry e Meghan não estarem na lista de convidados, Príncipe William e Kate Middleton estão. O Rei Charles III e a Rainha Camilla também já teriam sido chamados para a cerimônia.

Além de ser padrinho do primeiro filho de Harry e Meghan, o Duque de Westminister também é padrinho de George, o herdeiro mais velho de Príncipe William e Kate Middleton. E as relações familiares não param por aí, o Duque é afilhado do Rei Charles III e sua mãe é madrinha do Príncipe William.

Ainda segundo o Sunday Times, a decisão de não chamar Harry e Meghan para o casamento seria por conta do clima tenso entre Harry e William. O jornal ouviu um amigo dos Príncipes que disse: “É incrivelmente triste que tenha chegado a esse ponto. Hugh é um dos amigos mais próximos que William e Harry mantiveram laços fortes e uma linha de comunicação com ambos. Ele deseja que eles pudessem se juntar e resolver as coisas, mas sabe que é pouco provável disso acontecer antes do casamento. Ele quer evitar qualquer coisa que roube os holofotes no dia, especialmente para Olivia e não quer um clima estranho”.

Procurado pela revista americana People, os assessores do Duque disseram que “não estão em posição de comentar sobre a lista de convidados do casamento”. O noivado entre o Duque e Olivia Henson aconteceu em abril deste ano, em uma propriedade da família do noivo na Inglaterra.

Polêmica!

Recentemente, o nome de Harry e Meghan foi envolvido em outra polêmica. Na semana passada, o livro “Endgame” do jornalista Omid Scobie foi lançado e revelava diversos bastidores da Família Real. Porém, nos Países Baixos, a obra teve que ser retirada das lojas.

Isso porque, teria ocorrido um “erro de tradução”, e em um dos capítulos, o nome dos membros da realeza que teriam tido falas racistas contra o primeiro filho de Harry e Meghan, Archie, foi revelado.

O Príncipe e sua esposa revelaram em 2021, em uma entrevista com Oprah Winfrey, que houve conversas na Família sobre “quão escura seria a pele de Archie”. O autor de “Endgame”, Omid, reforçou para a revista People que em nenhum momento escreveu os nomes verdadeiros dos membros da realeza no livro.