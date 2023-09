Príncipe Harry e Meghan curtiram viagem romântica ‘super secreta' em Portugal, afirma imprensa

Depois de marcarem presença no Jogos Invictus, na Alemanha, Harry e Meghan partiram para uma viagem sem os filhos na costa portuguesa

Parece que os rumores de separação entre Meghan Markle e Harry realmente foram deixados de lado! De acordo com a revista portuguesa Nova Gente, o duque e a duquesa fizeram uma viagem romântica e "mega secreta" para Portugal na última semana.

O casal partiu rumo ao local após irem à Europa para marcarem presença no Jogos Invictus, evento esportivo internacional criado pelo príncipe, que ocorreu no último dia 16, em Düsselford, na Alemanha. Para aproveitarem o tempo juntos, os dois foram sem os filhos, Archie e Lilibet e o destino escolhido no país português foi a região de Alentejo, mais especificamente em Melides.

Ainda segundo a revista, a escolha de uma região tão distante foi porque eles teriam aproveitado para fazer uma visita real. Isso porque, a princesa Eugenie, neta de rainha Elizabeth II, mora na região desde o início de 2022, quando o marido, o empresário Jack Brooksbank, assumiu o departamento de marketing do resort de luxo em Melides, Costa Terra Golf & Ocean Club, onde ficaram hospedados.

"A escolha deste local terá estado relacionada com um possível convite da prima de Harry, a princesa Eugénia que, desde o início do ano passado, tem passado muito tempo nesta zona do Alentejo por causa do trabalho do marido", contou a fonte ao veículo.

A proximidade entre Harry e a prima é conhecida, tanto que Eugenie apareceu no documentário da Netflix, Harry & Meghan, produzido pelo casal. A filha mais nova do príncipe Andrew, divide os dias entre Melides e Londres, com os filhos August, de dois anos, e Ernest, com apenas quatro meses.

Harry tem condições impostas para se encontrar com pai, Charles III

O príncipe Harry agora só pode visitar o pai, o rei Charles III, com hora marcada. A determinação imposta ao caçula do monarca foi revelada pelo jornal britânico The Telegraph. Segundo a publicação, o irmão mais novo de William foi avisado do novo termo de sua dinâmica com o pai durante sua visita mais recente ao Reino Unido.

A fonte afirma os assessores do Palácio de Buckingham aproveitaram a visita para informá-lo que ele precisaria “marcar hora” caso tivesse intenção de se encontrar com o pai dele.