Príncipe Harry tem condições impostas para se encontrar com pai, Charles III

A nova condição foi anunciada durante a última visita de Harry ao Reino Unido

O príncipe Harry agora só pode visitar o pai, o rei Charles III, com hora marcada. A determinação imposta ao caçula do monarca foi revelada pelo jornal britânico The Telegraph. Segundo a publicação, o irmão mais novo de William foi avisado do novo termo de sua dinâmica com o pai durante sua visita mais recente ao Reino Unido.

Harry foi a Londres para os eventos marcando o primeiro aniversário da morte de sua avó, a rainha Elizabeth II (1926-2022). O jornal também contou que Harry gostaria de ter se hospedado no Castelo de Windsor, mas foi informado que não havia quarto disponível. Segundo a fonte, foi nesse momento em que os assessores do Palácio de Buckingham aproveitaram para informá-lo que ele precisaria “marcar hora” caso tivesse intenção de se encontrar com o pai dele.

Harry então acabou optando pela hospedagem em um hotel de Londres. E enquanto o príncipe esteve na capital britânica, o rei Charles III esteve no castelo escocês de Balmoral, onde a mãe dele morreu em setembro do ano passado. A mesma reportagem do The Telegraph diz que o monarca convidou o filho para ir à Escócia, mas ele recusou em função de sua agenda cheia.

The Telegraph também revelou até convidou Harry para ir à Escócia, mas por conta de toda a situação Harry recusou o convite do pai.

Harry abdicou dos seus papéis na realeza britânica em janeiro de 2020 e desde então, a relação do príncipe com sua família ficou estremecida. Harry e sua esposa, a ex-atriz, Meghan Markle, atualmente vivem nos EUA com os dois filhos Archie e Lilibet, fizeram uma série de exposições sobre o comportamento da coroa, que abalaram as estruturas da monarquia.

Membro da família real que questionou o tom de pele do filho de Meghan e Harry é revelado por biógrafo

Em entrevista polêmica à apresentadora Oprah Winfrey em 2021, Harry e Meghan, revelaram que um membro da família real britânica havia questionado o tom de pele do primogênito do casal. Segundo eles, a pessoa havia se perguntado "quão escura seria a cor de pele" de seu primeiro filho.

Na entrevista, eles não confirmaram o nome do membro da família real que havia lhe dito aqui, mas garantiram que não havia sido a rainha Elizabeth II e nem o seu marido, o príncipe Philip. Contudo, o biógrafo da realeza britânica, Christopher Andersen, finalmente revelou quem levantou os questionamentos ao público.