Príncipe Harry visita local onde a avó, Rainha Elizabeth II, está sepultada

Durante viagem ao Reino Unido, o Príncipe Harry fez uma visita no locar onde sua avó, a Rainha Elizabeth II, está sepultada

Nesta sexta-feira, 8, completa-se um ano da morte da Rainha Elizabeth II. A monarca que faleceu aos 96 anos está recebendo diversas homenagens, como do Príncipe e da Princesa de Gales. Porém, uma homenagem em específico surpreendeu admiradores da Família Real.

O Príncipe Harry, que se afastou da realeza com sua esposa Meghan Markle em 2020, teria visitado o local de sepultamento da avó, a Rainha Elizabeth II. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, o Duque de Sussex visitou a King George VI Memorial Chapel, onde a Rainha está enterrada.

E não ficou apenas por isso, de acordo com uma fonte ouvida pela revista People, diversos outros membros da Família Real foram ao mesmo local para prestarem suas homenagens na data simbólica.

A monarca está enterrada ao lado do seu marido, o Príncipe Phillip, que faleceu aos 99 anos em 2021. Os pais de Elizabeth II, Rei George VI e Rainha Elizabeth I, e sua irmã Princesa Margareth também estão enterrados no mesmo local.

Apesar de ter sido sepultada no local tradicional da realeza, o funeral da monarca que reinou por mais de 70 anos aconteceu na Abadia de Westminister. A escolha do local quebrou uma tradição real, já que foi a primeira vez, desde 1760, que um funeral da realeza não era realizado na Capela St George, em Windsor.

O Príncipe Harry viajou no Reino Unido nesta semana para participar de um evento beneficente, deixando a esposa Meghan e os filhos Archie e Lilibeth na California. O Príncipe estava em um evento anual da WellChild, organização beneficente que ajuda crianças doentes e da qual Harry é patrono.

Um encontro entre os irmãos Príncipe William e Príncipe Harry pode ter ocorrido. O Príncipe William e a Princesa de Gales, Kate Middleton, foram vistos entrando na capela onde a Rainha foi sepultada. William usava um terno azul com gravata vinho, e a Princesa de Gales combinava com o marido usando um vestido vinho com chapéu de mesma cor.

A relação entre William e Harry está estremecida desde 2020, quando Harry decidiu se mudar para os Estados Unidos. A decisão não foi bem aceita por William. Após isso, o Príncipe Harry e sua esposa lançaram a série documental “Harry e Meghan”, onde expunham diversos bastidores da família real. Após isso, em 2023, Harry lançou seu livro de memórias, “O que Sobra”, onde acusava o irmão de tê-lo agredido.

Mais homenagens!

O Rei Charles III e a Rainha Camilla também prestaram homenagens à Rainha Elizabeth II. Os novos monarcas compareceram a um serviço religioso em uma capela perto do castelo de Balmoral, na Escócia, onde a antiga monarca faleceu.

Na madrugada deste dia 8, o Rei compartilhou uma mensagem nas redes sociais homenageando sua mãe: “Em memória do primeiro aniversário da morte de Sua Falecida Majestade e minha ascensão, relembramos com grande carinho a sua longa vida, o seu serviço dedicado e tudo o que ela significou para tantos de nós. Estou profundamente grato também pelo amor e apoio que foi demonstrado a minha esposa e a mim durante este ano, enquanto fazemos o nosso melhor para servir a todos vocês”, afirmou.