Membro da família real que questionou o tom de pele do filho de Meghan e Harry é revelado por biógrafo

O biógrafo da família real Christopher Andersen revelou qual membro da realeza questionou a cor de pele de Archie, filho de Meghan Markle e príncipe Harry

Em entrevista polêmica à apresentadora Oprah Winfrey em 2021, príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, revelaram que um membro da família real britânica havia questionado o tom de pele do primogênito do casal. Segundo eles, a pessoa havia se perguntado "quão escura seria a cor de pele" de Archie Mountbatten-Windsor.

Na entrevista, eles não confirmaram o nome do membro da família real que havia lhe dito aqui, mas garantiram que não havia sido a rainha Elizabeth II, falecida em 2022, e nem o seu marido, o príncipe Philip. Contudo, o biógrafo da realeza britânica, Christopher Andersen, finalmente revelou quem levantou os questionamentos ao público.

Em entrevista ao Splash Uol no último domingo, 17, Andersen afirmou que foi o rei Charles III que indagou sobre a cor de pele de Archie. "Foi em uma dessas conversas inocentes com Camilla [Parker Bowles, a rainha consorte]. Ele estava especulando sobre a altura de Archie, a cor dos cabelos, a cor dos olhos", disse o jornalista na entrevista.

Ele também afirmou que a conversa carregava especulações "inocentes", sem a intenção de ter uma conotação racista. No entanto, a pessoa que espalhou-a aumentou a gravidade de suas falas. "Não tinha nada relacionado a raça, mas, obviamente, foi interpretado assim por alguém que ouviu e aí foi transformado em algo tóxico por funcionários do Palácio", contou o biógrafo.

Casados desde 2018, príncipe Harry e Meghan Markle são pais de duas crianças: Archie e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Desde 2020, o casal está afastado da família real e apontam problemas com alguns membros da realeza, com destaque para o irmão de Harry, o príncipe William, como um dos principais motivos do afastamento.

Vale lembrar que na última sexta-feira, 15, Harry comemorou seus 39 anos de idade. A data, no entanto, passou em branco para as redes sociais do Palácio de Buckingham, que não publicou uma homenagem, como o habitual, para o príncipe. Ele e Meghan passaram o grande dia aproveitando os Jogos Invictus de 2023, na Alemanha.