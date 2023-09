Descubra o motivo da família real não desejar feliz aniversário ao príncipe Harry

Príncipe Harry comemora seu 39º aniversário nos Jogos Invictus na Alemanha com sua esposa, Meghan Markle

Nesta sexta-feira, 15, príncipe Harry está comemorando seu 39º aniversário na Alemanha nos Jogos Invictus de 2023 ao lado da esposa e ex-atriz, Meghan Markle, mas seu grande dia passou sem homenagens da família real nas redes sociais.

No passado, era costume que no aniversário do duque de Sussex fosse comemorado online pelas contas oficiais da família real no Instagram. No entanto, nem a página do rei Charles III e da rainha Camilla e de outros membros da realeza como a conta conjunta do príncipe William e Kate Middleton marcaram a ocasião este ano.

Depois que Charles subiu ao trono algumas mudanças foram estabelecidas no protocolo real, as homenagens de aniversário nas redes sociais foram reservadas para membros trabalhadores da família real e alguns de seus filhos.

Então, como Harry e Meghan abandonaram seus cargos reais na realeza em 2020 e se mudaram para os Estados Unidos o casal não recebe mais as homenagens publicamente. Assim, quando Meghan completou 42 anos em agosto, a realeza não marcou publicamente o dia como fizeram nos anos anteriores, compartilhando uma foto e uma mensagem curta.

Outra tradição real de aniversário que mudou nos últimos anos é o toque dos sinos da Abadia de Westminster. Embora o local histórico de Londres fosse conhecido por tocar os sinos para celebrar os aniversários de vários membros da família real, isso mudou em meio a questões financeiras relacionadas à pandemia de COVID-19.

Antes de 2020, os sinos marcavam o aniversário de 12 membros da realeza. A rainha Elizabeth e príncipe Philip e seus quatro filhos - o rei Charles, a princesa Anne, príncipe Andrew e príncipe Edward - todos receberam a homenagem, assim como a esposa de Charles, Camilla. O Príncipe William, Kate e seus filhos – príncipe George, Charlotte e Louis também.

No entanto, quando a Abadia de Westminster anunciou sua programação de toques de sinos para 2022, foi revelado que os sinos marcariam apenas os aniversários da Rainha Elizabeth e Charles.

Após a morte da rainha Elizabeth em setembro do ano passado, a Abadia de Westminster mudou novamente os aniversários que seriam marcados com sinos. Este ano tanto Charles e Camilla quanto o príncipe William e Kate receberam a homenagem.

Príncipe Harry revela o que o filho quer ser quando crescer

Uma nova série produzida e estrelando o Príncipe Harry foi lançada na Netflix. A série, intitulada “Heart Of Invictus”, acompanha e conta a história da competição esportiva “Invictus Games”. Durante a série filho do Rei Charles III encantou a todos ao fazer uma revelação sobre seu filho, Archie:

“Quando eu converso com o meu filho Archie sobre o que ele quer ser quando crescer, alguns dias é astronauta, outros é piloto – piloto de helicóptero, obviamente- ou Kwazii dos Octonautas [desenho animado para crianças]”.