Meghan Markle surpreende ao surgir ao lado do marido Príncipe Harry em evento na Europa

A Duquesa de Sussex, Meghan Markle marcou presença em um evento beneficente do marido Príncipe Harry

Nesta quarta-feira, 13, Meghan Markle surpreendeu admiradores ao surgir com seu marido Príncipe Harry. O Príncipe está na Europa desde o dia 9 de setembro, quando começou o evento esportivo “Invictus Games”.

O “Invictus Games” é uma competição esportiva organizada por Harry, onde ex-militares do Reino Unido e de outros países da Europa que se feriram em serviço competem em diversas modalidades esportivas. Em 2022, Harry e Meghan surgiram juntos em todos os dias de jogos.

Nesse ano, apenas Harry foi para o evento em sua primeira semana. Meghan ficou na California, onde o casal mora nos Estados Unidos com os filhos Archie e Lilibeth. A atriz que estrelou a série “Suits” foi vista passando por um drive-thru em uma lanchonete. Por conta disso, muitos acharam que Meghan não iria se encontrar com o marido nos jogos este ano.

Este ano, o “Invictus Games” ocorreu fora do Reino Unido pela primeira vez. Os jogos foram sediados na Alemanha. Além disso, a iniciativa criada pelo Príncipe Harry ganhou uma série documental na Netflix. Além da importância do evento, este reencontro entre o casal afasta diversos rumores sobre uma suposta separação entre eles.

Enquanto Harry estava discreto com uma camiseta preta gola-polo com o logo do evento e calça jeans, Meghan apostou na beleza vestindo um blazer e saia brancos e uma camiseta preta que combinou muito bem com o look. O casal apareceu em fotos se divertindo em um jogo e a atriz americana esbanjou simpatia ao posar para as câmeras.

Em sua passagem pela Europa, Harry deu uma passadinha em sua terra natal para uma ocasião importante. Nesta última sexta-feira, 8, completou-se 1 ano que a Rainha Elizabeth II, avó de Harry, faleceu. O Príncipe foi prestar homenagens à Rainha na capela de Saint George, onde ela foi sepultada.

Quem também compareceu ao local foi o Príncipe William, irmão de Harry, e sua esposa Kate Middleton. Não se sabe se os dois irmãos se encontraram. Desde a decisão de Harry de deixar o Reino Unido em 2020, os dois irmãos não têm uma boa convivência.

Foto: Getty Images

Visita inusitada!

Falando em visitas surpreendentes, a Princesa de Gales surpreendeu a todos ao fazer uma visita real um tanto inusitada. Kate Middleton foi a uma prisão no Reino Unido para acompanhar o trabalho de uma organização beneficente.

Algo que chamou atenção do público além do passeio, foi o fato de que a Princesa estava com os dedos enfaixados. A revista americana People revelou que, a mãe coruja de George, Charlotte e Louis teria se machucado quando brincava em um trampolim com os filhos.