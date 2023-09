O que aconteceu com a mão de Kate Middleton? Palácio explica detalhe que roubou a cena

A Princesa de Gales Kate Middleton surpreendeu ao realizar uma visita real em uma prisão, e um detalhe em suas mãos gerou curiosidade

Nesta terça-feira, 12, Kate Middleton surpreendeu ao fazer uma visita real um tanto quanto inusitada. A Princesa de Gales realizou uma visita a uma prisão no Reino Unido. Kate visitou a HMP High Down, um presídio para homens localizado no condado britânico de Surrey, e um curativo na mão dela roubou a cena. Saiba o que aconteceu com ela!

O motivo da visita foi a organização “Foward Trust”, da qual Kate é patrona. A organização ajuda aqueles que estão no sistema carcerário a lutarem contra vícios. Durante a visita, além de ver as ações da organização, a Princesa ainda presenciou o que famílias passam para visitar aqueles que estão presos.

Além disso, a esposa do Príncipe William conversou com alguns presos que entraram no sistema carcerário por conta de vícios. Eles contaram para a mãe de Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis sobre os diversos programas feitos pela organização e pelo próprio presídio. Um exemplo é o “The Bridge” [A Ponte, em inglês], um programa baseado em abstinência desses vícios. Outro programa é o “Family Ties” [Laços de Família, em tradução livre], onde os presidiários realizam workshops para restaurar uma comunicação e relação saudável com suas famílias.

Para a visita real, a Princesa de Gales apostou em um terninho e calça social azul escuros, que contrastaram bem com uma camiseta branca. Kate ainda usava sapatos baixos azuis. A luta contra a adicção é uma das principais pautas abordadas nos trabalhos reais da Princesa de Gales, bem como a saúde mental e cuidados com crianças.

"Obrigado a quem partilhou as suas histórias, e ao Mike Trace do The Forward Trust, por falarem sobre o compromisso inabalável da organização com a reabilitação e por darem esperança a quem precisa", escreveu Kate no perfil oficial do Príncipe e da Princesa de Gales no Instagram.

Detalhe curioso!

Um detalhe que pode ser notado durante a visita de Kate, era que a Princesa estava com os dedos enfaixados. A gaze enfaixava o dedo indicador e os dedos do meio de Kate. Em resposta à revista americana People, porta-vozes do Palácio revelaram do que se tratava.

Kate teria se machucado enquanto brincava com seus filhos. O incidente teria ocorrido quando ela brincava em um trampolim com seus três filhos. Ainda de acordo com os representantes se trata de um: “Pequeno machucado, nada sério”.

Luto!

Na semana passada, Kate Middleton e Príncipe William compareceram a um serviço religioso no dia em que a morte da Rainha Elizabeth II completou 1 ano. A cerimônia aconteceu na Catedral de St David, no País de Gales.

Quando foram assinar do livro de presença, o casal trocou algumas palavras decifradas por Jacqui Press, especialista de leitura labial contatada pelo jornal britânicoThe Daily Mail. Aproximando-se do livro, um membro da equipe apontou para a bela caligrafia. Kate respondeu: "Sim, de fato." Ela continuou: “É maravilhoso ver o que eles estavam pensando naquele momento”.